Ezt jelentené Karácsony Gergely számára a nyelvtudás?

2021. augusztus 18. 14:13

Karácsony Gergely főpolgármester, miniszterelnök-jelölt korábban azt állította, hogy beszél angolul. Nyelvtudását a „hiperpasszív” szóval illette. Arról, hogy ez pontosan mit is jelenthet, a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának (Congress of Local and Regional Authorities) online tartott nemzetközi ülésén nyerhettek tanúbizonyságot az emberek.

Karácsony Gergely egy olyan egyszerű, angol nyelvű kérésnek sem tudott eleget tenni, hogy egy gomb segítségével fogadja el a felkérést a beszédre. Mindez valószínűleg azért történhetett, mert angolul kapta az információt. Egy nemzetközi konferencián, sokak előtt, azok után, hogy azt állította, beszél angolul.

Minderre Bohár Dániel, a Pesti TV munkatársa közösségi oldalán hívta fel a figyelmet.

„Így szerencsétlenkedik Karácsony Gergely egy nemzetközi konferencián! Ezt nem fogjátok elhinni. Tényleg ő a megfelelő ember Budapest élén (és miniszterelnök-jelöltként), amikor még egy gombot sem tud magától megnyomni, ha angolul kérik?”

Karácsony Gergely már korábban is bizonyította, milyen „remekül” helyt tud állni akár egy nemzetközi diplomáciai eseményen, tárgyaláson, amikor Szijjártó Péter külügyminiszter, a főpolgármester és a dél-koreai nagykövet megemlékezést tartott a Hableány-tragédia egyéves évfordulóján. Az eseményt követően a koreai nagykövet néhány angolul elhangzó mondatát Szijjártó Péter volt kénytelen lefordítani a főpolgármesternek.

Karácsony Gergely nyelvtudásával kapcsolatban az is köztudott, hogy nem rendelkezik államilag elismert középfokú nyelvvizsgával.

Magyar Hírlap