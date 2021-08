Újabb olasz civilszervezet tevékeny a Földközi-tengeren

2021. augusztus 18. 18:10

A szicíliai Augusta katonai kikötőjébe érkezett meg 166 illegális bevándorlóval a fedélzetén még kedden a ResQ People nevű hajó, amelynek ez volt az első útja a Földközi-tengeren.

Az olasz hatóságok ezt a Siracusa melletti kikötőt jelölték ki a hajó számára. Megkezdődött a bevándorlók leszállása, ellátása, egészségügyi ellenőrzése és elszállítása.

Az első útját teljesített hajó az utóbbi napokban több csoportot vett a fedélzetére a tengeren: a szerdán érkezett csoportban a 166 fő között tizenkét kiskorú van, és csecsemők is.

A német felségjelzésű ResQ People nevű, negyvenméteres hajót a People Saving People nevű szervezet tartja fenn, amelyet számos más, nem kormányzati szervezethez hasonlóan Földközi-tengeri tevékenységre hoztak létre. Az NGO mögött az Emergency nevű olasz szervezet áll, amelynek alapítója Gino Strada orvos augusztus 13-án hunyt el.

Ez a Földközi-tengeren dolgozó második olasz civilszervezet a Mediterranea Saving Humans után, amely 2018 októberében alakult meg.

Az újabb migránscsoport érkezésére elsőként Matteo Salvini a jobboldali kormánypárt, a Liga vezetője reagált, hangsúlyozva, hogy egy norvég zászló alatt hajózó, úgynevezett civilhajó is az olaszországi partok felé tart 322 bevándorlóval a fedélzetén. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) működtette Geo Barents hajóról van szó.

"Miközben Kabulban a tálibok visszavezetik a saría erőszakos törvényeit, Olaszországban újabb illegális bevándorlók kötnek ki német és norvég hajókkal, engem október 15-én bíróság elé állítanak, mert megvédtem a hazámat, miközben mások alszanak" - jegyezte be Salvini a közösségi oldalán az Open Arms spanyol civilhajó feltartóztatása miatt ellene indított bírósági eljárásra utalva. Matteo Salvini emlékeztetett arra is, hogy a január elseje óta érkezett több mint 35 ezer illegális bevándorló már most meghaladja a számát azoknak, akik tavaly egész évben kötöttek ki az olaszországi partokon.

MTI