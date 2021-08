Erdogan: Ankara kész együttműködni a tálib vezetéssel

2021. augusztus 18. 23:02

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerda este Ankarában egy televíziós interjúban közölte, hogy országa kész együttműködni az Afganisztánban újonnan hatalomra került tálib vezetéssel.

Erdogan öt török televízió közös adásában, újságírók kérdéseire válaszolva hangsúlyozta, hogy jó és rossz napjaiban is a "testvéri" Afganisztán oldalán állnak, bárki is vezeti a dél-ázsiai országot. Emlékeztetett: korábban is jelezték már, hogy elismerhetik a tálib vezetést. "Ma is fenntartjuk ezen álláspontunkat" - szögezte le.

A török államfő egyúttal elégedettségének adott hangot a tálib elöljárók által a napokban tett "józan és bölcs" nyilatkozatokat illetően.

A török elnök jelezte azt is, hogy a hétvégéig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Angela Merkel német kancellárral is egyeztet Afganisztán ügyében.

Erdogan az Afganisztánból fenyegető migrációs hullámmal kapcsolatban azt közölte, hogy a teljes török-iráni határon épülő betonfalból az Agri és Igdir tartományokat érintő szakaszok már elkészültek.

Az államfő a beszélgetésben arról is beszámolt, hogy eddig 552 török állampolgárt evakuáltak Kabulból. Az afgán főváros vasárnap került a tálibok uralma alá, a szélsőséges iszlamisták az amerikai csapatkivonással párhuzamosan, harc nélkül foglalták el a várost a kormányerőktől.

MTI