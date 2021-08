Debrecenben felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát

2021. augusztus 18. 23:54

Ternyák Csaba egri érsek megáldja II. János Pál pápa szobrát a felavatás után a pápa debreceni látogatásának 30. évfordulója alkalmából tartott hálaadó szentmise után a debreceni római katolikus Szent Anna székesegyház előtt 2021. augusztus 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Debreceni látogatásának harmincadik évfordulóján, szerdán a helyi Szent Anna-székesegyház előtt felavatták Szent II. János Pál pápa egészalakos szobrát, Kovács Jenő szobrászművész alkotását.

Soltész Miklós, a Miniszteelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a szoboravató szentmisét követően egyháztörténeti jelentőségűnek nevezte II. János Pál három évtizeddel ezelőtti debreceni látogatását.

Felidézte, hogy a pápa a protestáns gályarabok emlékművének megkoszorúzásával és a Református Nagytemplomban elmondott beszédével felekezeti megbékélést hirdetett, amelynek egyik helyi eredménye Debrecenben három püspökség - református, római katolikus és görögkatolikus - nagyszerű viszonya - tette hozzá.

Az államtitkár "nagyszerű tettnek" nevezte, hogy II. János Pál pápa 1993-ban megalapította az önálló Debrecen-nyíregyházi egyházmegyét, amely a hitélet mellett óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket működtet. Bejelentette: a kormány döntött arról, hogy 1,676 milliárd forinttal támogatja a Debrecen-józsai katolikus iskola megépítését.

Soltész Miklós jövőbe látó pápának nevezte II. János Pált, aki a kommunizmus bukása után arra figyelmeztetett, hogy "nem lesz könnyebb" ezután, sőt bizonyos szempontból nehezebb lesz.

"A ránk szabadított, istenverte világra figyelmeztetett 30 évvel ezelőtt" - mondta az államtitkár hozzátéve, hogy "Európa új arculata nehéz vajúdások árán születik meg a szemünk előtt".

Ebben "a legnagyobb szolgálatot azzal tehetjük, ha újból közösen teszünk tanúságot azokról a keresztény értékekről, amelyek Európa és Magyarország alapjait megteremtették" - hangoztatta Soltész Miklós Debrecenben.

Katarzyna Ratajczak Sowa, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének munkatársa örömét fejezte ki, hogy honfitársa, a lengyel pápa "ilyen helyet foglal el a magyarok szívében". Felidézte a magyarországi látogatásait, egyebek között azt is, amikor - még pápasága előtt - felkereste a kabai cukorgyárat építő lengyel munkásokat.

A székesegyház előtt felállított szobrot Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg.

Az alkotás leleplezését megelőző ünnepi szent misén Ternyák Csaba, aki tíz éven át volt Rómában II. János Pál pápa közvetlen munkatársa, a harminc évvel ezelőtti látogatást jelentős mérföldkőnek nevezte a magyarországi ökumené történetében.

"A debreceni pápalátogatás után valami megváltozott még a pápai vezetésben is" - utalt az érsek az ökumené kiterjesztésére, az 1995-ben kezdeményezett teológiai párbeszédre, aminek a lényege, hogy a "péteri szolgálat úgy valósul meg, hogy mindegyik fél a szeretet látja benne".

Ternyák Csaba Ferenc pápa szeptemberi budapesti látogatása kapcsán azt mondta, most is különleges alkalom lesz az esemény, Péter utóda ezúttal is azért jön, hogy "Péter szolgálatát teljesítse: megerősítsen bennünket a hitünkben".

"Ferenc a mai Péter, és ahol Péter, ott az egyház" - figyelmeztette Ternyák Csaba a pápa egyházi bírálóit a Szent II. János Pál pápa emlékére rendezett szent mise keretében elmondott homíliájában".

MTI