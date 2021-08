Idén először ingyenes lesz a Mesterségek Ünnepe

2021. augusztus 19. 11:50

Mintegy 800 mester látványműhelyeivel várják a látogatókat augusztus 20-22. között, a Budai Várnegyedben a 35. Mesterségek Ünnepén. A kézművesek legnagyobb Kárpát-medencei ünnepéről Igyártó Gabriella, a rendezvény igazgatója mesélt részleteket a Duna Televízió Nyár 21 című műsorában.

A Kárpát-medence kézműves közösségének színe-java képviseli magát idén is augusztus 20-tól, három napon keresztül a Mesterségek Ünnepén a Budai Vár történelmi környezetében. Az iparművészek és hagyományőrzők célja, hogy élményszerűen, látványműhelyben mutassák be a tradicionális magyar szakmákat a látogatóknak.

A népi mesterségek fortélyait így első kézből ismerheti meg a közönség, akik szabadon bekapcsolódhatnak az alkotás folyamatába. Idén a vadászat és halászat lesz a kiemelt téma, így az ezekhez kapcsolódó tevékenységek kerülnek a fókuszba.

„Minden évben van egy kiemelt témánk. A látogatók idén megismerkedhetnek a vadászat és halászat köré csoportosuló foglalkozásokkal, így a késes, bőrműves, szaru- és csontfaragó szakmákkal, de a halászháló-készítés mesterfogásaiba is bepillantást nyerhetnek. A Kapisztrán tértől egészen a Mátyás Templomig sorakoznak a kiállítók. Újdonság még, hogy idén először ingyenesen lesz látogatható a fesztivál, ezzel is támogatva elsősorban a családokat, akik gyerekekkel érkeznek a rendezvényre” – emelte ki Igyártó Gabriella, a Mesterségek Ünnepe igazgatója a Nyár 21 műsorában.

A közel ezer magyar mester mellett a fesztivál évek óta vendégül lát külföldi kézműveseket is. Idén a türk nyelvű országokból érkeznek résztvevők a fesztiválra: Törökország, Kirgizisztán elismert mesterei jönnek el és mutatják meg tudásukat és értékeiket. A Koreai Kulturális Központ jóvoltából dél-koreai kézművesek is érkeznek, akik a papírfonás, épületfestészet és a foltvarrás technikáiba avatják be a közönséget – tette hozzá az igazgatónő a Duna Televízió műsorában.

A zenei programokról és kiállításokról a Nyár 21 idézett adásában, valamint az esemény hivatalos weboldalán és Facebook-oldalán tudhatnak meg többet az érdeklődők.

hirado.hu