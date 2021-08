Csaknem nyolcszázezer dózis vakcinát kapott Ukrajna három országtó

2021. augusztus 19. 15:21

Segélyszállítmányként csaknem nyolcszázezer dózis koronavírus elleni vakcinát kapott Ukrajna három országtól - közölte csütörtökön az egészségügyi minisztérium.

A közlemény szerint Ukrajna 100 ezer dózis AstraZeneca-oltóanyagot kapott a görög kormánytól - hálából azért, mert ukrán tűzoltók segítettek a görögországi erdőtüzek megfékezésében -, valamint ugyanebből a fajta vakcinából 650 ezret adományozott Lengyelország, 46 ezret pedig Litvánia.

Az ukrán kormány közben könnyített a külföldiek beutazásának feltételein Ukrajnába: mostantól az is elegendő, ha az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinák közül az első dózist megkapták, és erről igazolással rendelkeznek. Eddig teljes védettséget igazoló dokumentumot fogadtak el csak az ukrán hatóságok a határátlépéshez. Változatlanul beutazhatnak még külföldiek Ukrajnába negatív PCR- vagy gyorsteszttel is.

Az Európai Unió csütörtöki ukrán híradások szerint hivatalosan elismerte, hogy a Gyija elnevezésű alkalmazásban szereplő ukrán oltási igazolások megfelelnek az európai tanúsítványoknak, amelyekkel ezentúl az ukránok ismét szabadon utazhatnak az uniós országokba.

Az odesszai gyermektáborban, ahol járványgóc alakult ki, csütörtökre ötvenre emelkedett a fertőzött gyermekek száma, a felnőtt betegeké pedig tízre. Már nyolc gyermek került kórházba - számolt be az UNIAN hírügynökség az egészségügyi tárcára hivatkozva. Az UNIAN szerint 33 betegnél az ideiglenes vizsgálat a vírus különösen veszélyes delta variánsát mutatta ki, még ellenőrzik az eredményt egy kijevi laboratóriumban. A táborban, ahol a gyerekek nyaraltak, mintegy ötszázan voltak, mindannyiuk kapcsolatba kerülhetett a megbetegedettekkel.

Ukrajnában csütörtökre kismértékben tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: 1560-nal 2 270 226-ra nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 113-mal több az előző napiénál. A halálos áldozatok száma 32-vel 53 368-ra emelkedett. Eddig 2 199 118-an gyógyultak meg, miközben az aktív fertőzöttek száma 17 740-re nőtt, az elmúlt napban 630-cal. Kórházba 665 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 677 volt.

Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 4 914 255-en kapták meg valamely védőoltás első, 2 908 748-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 120 004 embert oltottak be az országban.

MTI