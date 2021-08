Futball: Gulácsiék a Stutgart ellen játszanak, a Honvéd Pakson próbálkozhat

2021. augusztus 20. 08:20

Sokak reményei szerint Szoboszlai Dominik is pályára léphet a Stutgart elleni mérkőzésen Lipcsében. A Honvéd edzőjének, Horváth Ferencnek döntő lehet a Paks elleni találkozó, vélekedések szerint már utódját is kijelölték. Szabics Imrének, a Fehérvár trénerének is bizonyítania kell: ők a Kisvárda ellen hazai pályán küzdenek. A pénteki, szombati és vasárnapi élő futballközvetítések a hazai televíziókban:

Augusztus 20., péntek:

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Stuttgart

Szoboszlai Lipcsében – redbull.com

augusztus 21., szombat:

M4 Sport+

16.00: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Zalaegerszeg

18.15: Labdarúgás, NB I, Fehérvár FC-Kisvárda

20.30: Labdarúgás, NB I, Budapest Honvéd-Paks

augusztus 22., vasárnap:

M4 Sport+

15.45: Labdarúgás, NB I, Mezőkövesd-Gyirmót



18.00: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-MTK Budapest

MTI