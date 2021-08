Labdarúgó NB I - A Fehérvár fogadja az éllovas Kisvárdát

2021. augusztus 20. 09:41

A labdarúgó NB I eddigi három fordulójában százszázalékos Kisvárda a MOL Fehérvár vendége lesz szombaton a pontvadászat negyedik fordulójában.

Szabics Imre még győzelem nélkül – fehervarfc.hu

Amíg a rendkívül szervezett és masszív csapat benyomását keltő kisvárdaiak három 2-1-es győzelemmel állnak - az elsőt a címvédő Ferencváros otthonában aratták -, addig a fehérváriak mindkét mérkőzésükön 1-1-es döntetlent értek el, ráadásul a nemzetközi kupaporondtól is korai és fájó búcsút vettek. A Szabics Imre által irányított együttes így a szezonban még nyeretlen, egy vereség mellett háromszor játszott döntetlent. A Kisvárda elleni mérlege azonban több mint bíztató lehet számukra: házigazdaként mind az öt mérkőzésüket megnyerték, gólt is csak egyszer kaptak.



A szezont két győzelemmel kezdő, legutóbb vereséget szenvedő Mezőkövesd az eddig nyeretlen újoncot, a Gyirmótot fogadja, míg a rendre gólzáporos találkozókat vívó Paks a sereghajtó Budapest Honvédhoz látogat.



A hétvége zárásaként vasárnap 18 órától kerül sor az egyik legnagyobb hagyományokkal bíró ütközetre, az Újpest és az MTK Budapest összecsapására. Előbbi gárda még nyeretlen, de csak két pont választja el utóbbitól, győzelme esetén tehát megelőzné. Az Újpest legutóbbi öt tétmérkőzésén viszont nem tudott nyerni, két döntetlen mellett három vereséget könyvelt el ebben az időszakban, de játéka és formája ennek ellenére ígéretes volt. Az előző idényben ebben a párosításban mindháromszor vendéggyőzelem született, az MTK kétszer is nyert. A lila-fehérek hazai bajnokin legutóbb 2015 májusában győzték le a kék-fehér riválist, amely azóta vendégként négy döntetlen mellett négyszer győztesen távozott.



A vasárnapra tervezett Puskás Akadémia FC-Ferencváros mérkőzést a vendégcsapat nemzetközi kupamérkőzése miatt elhalasztották, és január 26-án 19 órától pótolják Felcsúton. A Peter Stöger vezette zöld-fehérek a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának első mérkőzésén szerdán 3-2-re kikaptak a svájci Young Boys vendégeként, a visszavágót kedden rendezik a Groupama Arénában.

NB I, 4. forduló:

szombat:

Debreceni VSC-ZTE FC 16.00

Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 18.15

Budapest Honvéd-Paksi FC 20.30

vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-Gyirmót FC Győr 15.45

Újpest FC-MTK Budapest 18.00

január 26., szerda:

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.00

A tabella:

1. Kisvárda Master Good 3 3 - - 6-3 9 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 3 2 - 1 7-8 6

3. Puskás Akadémia FC 3 2 - 1 6-8 6

4. Debreceni VSC 3 1 2 - 9-6 5

5. Paksi FC 3 1 1 1 11-7 4

6. MTK Budapest 3 1 1 1 3-3 4

7. Ferencváros 2 1 - 1 5-3 3

8. MOL Fehérvár FC 2 - 2 - 2-2 2

9. Újpest FC 3 - 2 1 4-5 2

10. Gyirmót FC Győr 3 - 2 1 3-4 2

11. ZTE FC 3 - 1 2 4-7 1

12. Budapest Honvéd 3 - 1 2 2-6 1



A 2. fordulóból elhalasztott MOL Fehérvár FC-Ferencváros mérkőzést szeptember 22-én 20 órától játsszák.

MTI