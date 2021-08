Kimenekített embereket szállító újabb repülőgép landolt Varsóban

2021. augusztus 20. 10:49

Megérkezett Varsóba az Afganisztánból kimenekített embereket szállító harmadik lengyel repülőgép péntekre virradóra - jelentette be a kormányfői hivatal vezetője.

Eddig 130 embert sikerült evakuálni. A legutóbbi csoport főleg a Lengyelországgal és szövetségeseivel korábban együttműködő afgánokból állt, de érkezett velük egy lengyel újságírónő is, aki abban segítette az utaslistán szereplő afgánokat, hogy bejussanak a kabuli repülőtérre - mondta Michal Dworczyk a lengyel közszolgálati televízióban.



Beszámolt arról is, hogy a tervek szerint közel száz embert hoznak el lengyel katonai repülőgéppel Kabulból pénteken. Kilátásba helyezte a kimenekítés folytatását, egyúttal kiszámíthatatlannak, gyorsan változónak minősítette a helyzetet a Hamid Karzai repülőtéren.



A lengyel külügyminiszter-helyettes csütörtökön közölte: tárcája hat lengyel állampolgárról tudott, aki Afganisztánban tartózkodott, már mindannyian hazatértek. Kettőt közülük Prágán keresztül, a cseh diplomáciával együttműködve menekítettek ki.



Az egyik lengyel járattal egy holland és egy német családot is Európába hoztak.



A Lengyelországba evakuált afgánokat menekültközpontokba vitték, humanitárius vízumokat kérhetnek. Przydacz megjegyezte: rajtuk múlik, hogy Lengyelországban maradnak, vagy más biztonságos államban folyamodnak menedékért.



Lengyelország három katonai repülőt és százfős katonai kontingenst küldött az afganisztáni kimenekítés támogatására. A katonai gépek Üzbegisztánba és Georgiába vitték a kimenekítetteket, onnan a LOT lengyel állami légitársaság civil repülőgépeivel érkeztek Varsóba.



A NATO pénteki közlése szerint a szövetéges erők több mint 18 ezer embert evakuáltak a kabuli nemzetközi repülőtérről a múlt hét végi tálib hatalomátvétel óta.



MTI