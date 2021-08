Debreceni virágkarnevál: tizennégy virágkocsi a Nagyerdőben

2021. augusztus 20. 12:05

A Szent Korona-hőlégballon magasba emelkedése jelezte pénteken Debrecen belvárosában, hogy megkezdődtek a Szent István-napi és a virágkarneváli programok a hajdú-bihari megyeszékhelyen.

A hagyományos karneváli felvonulás helyett idén is korzón tekinthetik meg az érdeklődők a virágkocsikat pénteken a Nagyerdei Stadion északi kapujánál, a Nagyerdei körúton, szombaton és vasárnap pedig a belvárosban: a Kossuth téren és a Piac utcán - jelezte Bódor Edit főszervező az MTI-nek.



Hozzátette: az idén tizennégy virágkompozíció készült el, köztük a karneválok állandó szereplői, a Szent Koronát és a koronázási ékszereket bemutató kompozíció, valamint a Debrecen címerét megjelenítő kocsi.



A virágkocsikat több százezer száraz- és élővirággal díszítették. A hollandiai Zundert városából több mint 300 ezer különböző színű dália érkezett Debrecenbe, amit frissen, az utolsó órákban helyeztek el a virágkocsikon. Az elmúlt napokban egyébként több mint 180 diák, önkéntes segédkezett a kocsik "felöltöztetésében".



A virágkocsik témája Debrecen meghatározó nagyvállalatainak, partnereinek küldetését, munkásságát, a város életéhez való kapcsolódását mutatja be. Az önkormányzat kocsijának a középpontjában például a víz áll, utalva arra, hogy a hamarosan kezdődő Civaqua-program keretében a Tisza vizét vezetik be a városba, míg a Debreceni Egyetem kompozíciója a tudás fáját ábrázolja.



A virágkocsik mellett számos más karneváli programmal is várják az érdeklődőket: virágdíszbe öltözött veterán kerékpárok, kaktuszkiállítás, kortárs festők kiállítása, a gyerekeknek szervezett népszerű Galiba fesztivál a nagyerdei állatkertben és számos művészeti csoport bemutatkozása teszi teljessé az idei debreceni virágkarnevált.

MTI