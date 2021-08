Menczer: rajtunk múlik, hogy Magyarország milyen lesz

2021. augusztus 20. 14:26

Magyarország van, de hogy lesz-e, és ha igen, milyen lesz, az csak rajtunk múlik - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára pénteken a Pest megyei Piliscsabán.

Menczer Tamás az államalapítás ünnepén arról beszélt, István király meg akarta őrizni a rábízott közösséget, a magyarságot, ehhez pedig kellett egy ország és kellett a keresztény vallás felvétele.



István az értékek és a közösség megőrzésének jegyében cselekedett, és így tettek az őt követő elődeink is, akik megvédték Magyarországot a támadásoktól - fogalmazott az államtitkár.



Menczer Tamás hangsúlyozta: a jövőben is olyan Magyarországon akar élni, amely egy világjárvány alatt képes vakcinát szerezni akkor is, ha ez nehéz, akkor is, ha ez másoknak nem sikerül. Mert az emberi élet és az egészség a legfontosabb.



Azt is mondta, olyan országban szeretne élni, amely képes az államalapító király által is fontosnak gondolt határokat megvédeni, amikor veszély leselkedik a magyarokra. Továbbá olyan országban, amely megtartja hitét és keresztény kultúráját, mert ez a kultúra nem csak a vallásos emberek életében lehet vezérfonal.



Az államtitkár kiemelte a közösségek, azon belül a család szerepét, hozzátéve, hogy a jövőben is olyan országban szeretne élni, amelynek kormánya támogatja a magyar családokat és segíti a vágyott gyermekek megszületését.



Ugyancsak fontosnak nevezte a kisgyerekek védelmét minden olyan hatástól, amely káros lelki, testi és szellemi fejlődésükre.

Menczer Tamás szerint veszélyes a manapság terjedő nézet, amely a közösségeket béklyónak tekinti. A család, a vallási, a kulturális közösségek vagy a nemzet tagjai egymást erősítik, így e közösségek a jövő zálogai - hangoztatta.



Farkas András (Fidesz-KDNP), Piliscsaba polgármestere arról beszélt: a településen évtizedek óta együtt ünnepel augusztus 20-án a három keresztény közösség. Piliscsabán nem kérdés az ökumenizmus - mondta, hangsúlyozva, hogy a mai világban, a mai Európában "különösen egymásra vagyunk utalva mi, keresztények." Ezt az összetartozást szimbolizálja a közös kenyérszentelés - tette hozzá a polgármester.



Kitért arra is: Piliscsabán egyházi, szlovák, német, cigány nemzetiségi és egy-egy, a településnek fontos célt megfogalmazó közösség is működik. E közösségek hétről hétre, évről évre sokat tesznek Piliscsabáért és a világjárvány alatt is aktívan segítették a város lakóit.



Az ünnepség végén Farkas András és Menczer Tamás városi kitüntetéseket adott át.

MTI