Olaszországba már csaknem ezer afgán érkezett

2021. augusztus 20. 15:02

Megkezdődött az afgán menekültek elhelyezése az olaszországi városokban, miután már több mint kilencszázan érkeztek péntekig. A felmérések szerint az olaszokat megosztja az afgánok befogadásának a kérdése.

A Kabul és Róma közötti légi folyosón közlekedő olasz katonai repülőkkel érkezett több mint 900 afgán az utóbbi években az országban szolgáló olasz katonai és diplomáciai képviseletekkel dolgozott együtt.



Sajtóforrások szerint a következő napokban további négyszázan érkezhetnek. Luigi Di Maio külügyminiszter 2500-ra tette az első körben Olaszországba menekítendő afgánok számát.



A legutóbbi, csütörtökön érkezett csoportból 34 főt az olasz fővárosból Milánóba szállítottak tovább buszokkal. A Herát városában 2013 óta működő olasz egészségügyi központ orvosairól, személyzetéről és családjaikról van szó, akiket egy milánói Covid-19 szállodában helyeztek karanténba. Toszkána tartomány 112 afgánt fogadott be. A szétosztást a különböző önkormányzatok között a római belügyminisztérium koordinálja.



A sajtónak az afgán rendőrség egyik tisztje nyilatkozott, akit az olasz fegyveres erők egyik támaszpontján helyezték el Abruzzo régióban. Arcát a kamerák előtt eltakarva elmondta, hogy feleségével és gyermekével muszáj volt menekülnie, mivel a tálibok házról házra keresték őt a korábbi kormánnyal és az olaszokkal való együttműködése miatt.



Az affaritaliani.it hírportál közölte felmérés szerint az olaszok valamivel több mint fele, 52,9 százalék támogatja az afgán menekültek befogadását. Másik része nemet mond.



A kérdés a római kormánypártokat is megosztja. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) humanitárius folyosókat sürget, a jobboldali Liga az olaszokkal együttműködött afgánok mentését támogatja, ellenezve a "kapunyitást" több ezer menekült előtt. Az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) szerint az Afganisztánnal szomszédos országokat kell segíteni a menekültek befogadásában.



Matteo Salvini, a Liga vezetője javasolta, hogy a jelenleg Olaszország által elnökölt G20-as csoportnak az afganisztáni helyzetről tervezett rendkívüli ülésére Pakisztánt is hívják meg.



MTI