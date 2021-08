Otthonról Haza! kerékpáros túra

2021. augusztus 20. 18:39

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond az Otthonról Haza! elnevezésű program határon átívelő kerékpáros túrája résztvevőinek fogadásán a fővárosi Olimpiai Parkban 2021. augusztus 20-án. Az Otthonról Haza! rendezvénysorozat célja, hogy aktív turisztikai programokon keresztül kösse össze a határon innen és túl élő magyarokat. Az eredeti rendezvénysorozatot 2020-ban, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Évében tartották volna meg, a koronavírus-járvány azonban ezt nem tette lehetővé. MTI/Mónus Márton

Budapestre, az Olimpiai Parkba érkeztek az Otthonról Haza elnevezésű program határon átívelő kerékpáros túrárjának résztvevői pénteken, az állami ünnepen.

A túrázók a szomszédos országokból indultak, hogy jelképesen kerékpárral kössék össze a Kárpát-medencében élő magyarokat.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kerékpárosokat köszöntve azt hangsúlyozta: az elmúlt másfél év nehézségei azt is megmutatták, hogy milyen fontos a tömegsport szerepe. A koronavírus-járvány időszakában a kerékpározás volt az egyik olyan sportág, amit űzni lehetett. A miniszter elismerésre méltónak nevezte a kerékpározók teljesítményét, amellyel bejárták a történelmi Magyarország részeit.



"Azok a kerékpárosok, akik ma ide megérkeztek, azt jelezték Romániának, Ukrajnának, Szlovákiának és Magyarországnak, hogy összetartozunk, egy nemzet vagyunk, hiába az a száz év, ami határokat húzott közénk" - mondta köszöntőjében Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.



A kerékpáros túra résztvevői Romániából, Szlovákiából, Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából és Ukrajnából indultak el Budapestre 3-9 nappal ezelőtt.



A túrázókat a köszöntés után zenés programokkal várták a szervezők a Petőfi téren.



Az Otthonról Haza! rendezvénysorozat célja, hogy aktív turisztikai programokon keresztül kösse össze a határon innen és túl élő magyarokat, ezzel is erősítve a nemzet összetartozását. A programok között aktív családi hétvégék, határon átívelő túrák és augusztus 20-án egész napos sportprogramok várják az érdeklődőket. A határon átívelő 3-9 napos vándortúrákra is lehetett jelentkezni, amelyek különböző városokból indultak és minden kerékpáros csapat pénteken, az államalapítás ünnepén érkezett meg Budapestre, ahol az egész napos rendezvénysorozaton találkozhatnak a Budapest környéki túrákon résztvevőkkel.



Az eredeti rendezvénysorozatot 2020-ban, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Évében tartották volna meg, a koronavírus-járvány azonban ezt nem tette lehetővé.



A program védnökségét számos ismert hazai és határon túli közéleti személyiség, élsportoló vállalta el, köztük Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Kovács István (Kokó) olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, Kökény Roland olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó, valamint Szőcs Renáta énekes.

MTI