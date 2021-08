Stoltenberg újabb épületes bölcsessége

2021. augusztus 20. 18:42

A NATO-nak egységesnek kell maradnia Oroszország agresszív fellépése és Kína térnyerése miatt - jelentette ki a tálibok afganisztáni hatalomátvételével kapcsolatban a NATO főtitkára pénteken Brüsszelben.

Jens Stoltenberg a NATO-tagországok külügyminisztereinek rendkívüli tanácskozása után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: "Erős szövetségünknek fent kell maradnia a globális erőviszonyok változása ellenére, ezen az afganisztáni események sem változtathatnak".



Hangsúlyozta továbbá: a tálib hatalomátvétel és a nyugati misszió által támogatott afgán kormány összeomlása rendkívül veszélyes és kiszámíthatatlan helyzethez vezetett Afganisztánban, ezért a NATO elsődleges feladata, hogy biztosítsa a partnerországok állampolgárai és a szövetségeseket segítő afgánok biztonságos evakuálást a közép-ázsiai országból.



Mint mondta, a szövetség mintegy 800 alkalmazottja dolgozik a kabuli repülőtér nyitva tartásán, lehetővé téve több ezer ember távozását. Hozzátette, a nehézséget nem az emberek elszállítása jelenti Kabulból, hanem az, hogy sürgősen el tudják őket juttatni a repülőtérre.



Stoltenberg felszólította a tálib vezetést, hogy tartsa be kötelezettségvállalásait, és biztosíts, hogy Afganisztán ne váljon ismét a nemzetközi terrorizmus menedékévé.



"A táliboknak emellett véget kell vetniük az országban folyó erőszaknak, és tiszteletben kell tartaniuk minden afgán állampolgár - férfiak, nők és gyerekek - alapvető jogait" - tette hozzá.



Emlékeztetett, hogy a nyugati katonai szerepvállalás és a nemzetközi közösség támogatása az elmúlt húsz év során példátlan fejlődési lehetőségeket nyújtott az afgán társadalomnak. Hozzátette: amennyiben az új vezetés ezeket az eredményeket megpróbálja visszafordítani, akkor nemzetközi elszigetelődés vár rá.



Jens Stoltenberg arra is kitért, hogy a szövetség számot fog vetni az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatban. "Világosan tisztában voltunk csapataink kivonásának kockázataival, de az afgán politikai és katonai vezetés összeomlásának ilyen szintű gyorsaságára nem számítottunk. Le kell vonnunk a következtetéseket" - szögezte le.



A szövetség tagállamainak külügyminiszterei közös nyilatkozatot tettek közzé tanácskozásuk után, amelyben, többek között, felszólították az új afgán vezetést, hogy tartsa tiszteletben és segítse elő azon afgánok biztonságos távozását, akik úgy döntöttek, elhagyják az országot. A külügyminiszterek emellett olyan kormány létrehozását sürgették, amelyben a kisebbségi csoportok és a nők is érdemi szerepet vállalhatnak. Kijelentették továbbá, hogy a jelenlegi körülmények között a NATO felfüggesztette az afgán hatóságoknak nyújtott összes támogatást.



MTI