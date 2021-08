Miniszteri biztos: a nemzet alapja a kereszténység és a függetlenség

2021. augusztus 20. 19:50

Szent István keresztény országot alapított, független államot akart és ma is a kereszténység és a függetlenség a nemzet szilárd fundamentuma - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa augusztus 20-i beszédében pénteken a németországi Düsseldorfban.

Szilágyi Péter a düsseldorfi magyar főkonzulátus ünnepi rendezvényén mondott köszöntőjében kiemelte: bár "sokan elhallgatják a kereszténység alapvető voltát, mi merjük bátran kimondani, hogy Szent István keresztény országot alapított Európában".



Szent István kereszténységétől nem elválasztható a magyarok függetlenségének kérdése - tette hozzá, kifejtve: az uralkodó nyitottsága a római katolikus egyház iránt részben azzal függött össze, hogy "független államot akart, amely nem hódol be egy birodalomnak sem".



Az államalapító ugyan "kedvelte a németeket, hiszen felesége is bajor hercegi leány volt és a császárral, III. Ottóval is jó kapcsolatot ápolt, de ha az országáról volt szó, akkor a magyarok önálló királyságát részesítette előnyben a korabeli birodalmi törekvésekkel szemben" - mondta a miniszteri biztos.



Aláhúzta, hogy a magyar-német barátság elkísérte a két nemzet történelmét az elmúlt ezer esztendőben. "Célunk, hogy ez a jó viszony a jövőben is gyümölcsöző maradjon" - fogalmazott a miniszteri biztos.



Hozzátette, hogy Szent István életművére, a kereszténység és a függetlenség által alkotott erős fundamentumra építve "az Európai Unió erejébe vetett hit mellett a nemzetek Európájának fontosságát is képviseljük".



Az alapok "a kezdetek óta elég erősek ahhoz, hogy egy független országot elhordozzanak, és így egységes szövetséget támogassanak", de "ez csak akkor marad így, ha a szövetség nem erősödik a nemzet kárára", hiszen "gyenge nemzetek nem tudnak erős szövetséget alkotni" - mondta.



A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a kormány számára "a magyarság erős egysége az első". Ezt szolgálják a nemzetpolitikai törekvések, a világ magyarságának együttműködése számára hivatalos keretet is biztosító Magyar Diaszpóra Tanács, az állampolgárság és a szavazati jog gyakorlásának lehetősége, a diaszpórának szánt pályázatok sora és a "közös gondolkodás és munkálkodás", amely kiterjed az élet szinte minden területére.



"Fontos, hogy az eddig elért közös eredményeink mellett a jövő évi választások alkalmával is álljunk ki szavazatainkkal" - húzta alá Szilágyi Péter, kifejtve: jelentős és értékes közös eredmény például a Kőrösi Csoma Sándor Program sikere, a pályázatok népszerűsége, a cserkészszövetség támogatása, vagy éppen a diaszpóratáborok.



"Ezek azt az alapot erősítik, melyre mindannyian építkezünk, ezt kell megvédenünk jövőre" - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa Düsseldorfban.



MTI