A Szent István templom tizenhárom évvel ezelőtti felszentelésre emlékeztek

2021. augusztus 20. 20:22

Tizenhárom évvel ezelőtt, augusztus 20-án szentelték fel a gyergyószentmiklósi Szent István templomot. Azóta a hely az Istennel és egymással való találkozási tér és közösséget formáló központ lett. A nemzeti ünnep alkalmából tartott hálaadó ünnepi szentmisén megáldották az új kenyeret is.

Kép: Barabás Orsolya

Kevés olyan templom van, amelynek a név- és születésnapját is megünneplik. Ilyen a gyergyószentmiklósi Szent István templom, melynek búcsúját május 30-án tartják, de augusztus 20-án évről évre hálát adnak azért, hogy felépült. Pénteken délután szentmisével ünnepelték a Szent István templom felszentelésének tizenharmadik évfordulóját.

Az ünnepi szónok, főtisztelendő Dávid György – aki augusztus elsejétől a gyergyói egyházkerület főesperese, a Szent Miklós templom plébánosa – kiemelte: István király ünneplésekor nem csak a méltatása a cél, hanem, hogy magunkat is próbáljuk jobbá tenni, és erőt meríteni belőle a világban való küzdelmeinkben. Szent István saját és a népe szívébe véste a hitet. Ez a hit erőt, lelkesedést, örömet, vigaszt, bátorságot ad – emelte ki, hozzátéve, hogy Gyergyó népe mindig is büszke volt a hitére, erről pedig a 13 éve felszentelt templom is tanúskodik. Prédikációjában szólt arról is, hogy a kenyér az élet, a beteljesedés, a bizalom, az öröm és a hála jelképe is, és felelevenítette a három kenyértörténetet, ami megjelenik Jézus életében.

Keresztes Zoltán, a Szent István templom plébánosa hálát adott a mindennapi betevő falatért is, és megköszönte Dávid György főesperesnek, hogy „megérkezésében megállt, és időt szakított a közös ünneplésre”. Azt kívánta neki, hogy teljesüljön az óhaja, hogy lelkeket tudjon építeni Gyergyószentmiklóson, és ne fáradjon bele ebbe a munkába.

Az idén kilencedik alkalommal áldották meg a szentmisét követően a templom előtt a helyi pékségek által felajánlott kenyerek, vagyis az új kenyér megáldására.

„Amikor bajban vagyunk, például, ha betegek vagyunk, akkor kezdünk el gondolkozni azon, hogy milyen fontos az egészségünk, amikor az egyháztól eltávolodunk, akkor hiányérzetünk van, úgy érezzük, hogy hitéletünkben problémák vannak. A kenyér hiánya is akkor érződik, amikor tényleg nincs. Azt kívánom, hogy a mindennapokban jobban figyeljünk oda a sok apró értékre, amely által boldogabbak lehetünk, és tegyük teljesebbé az életünket, éljük meg annak mélységeit, szépségeit, nem csak akkor, amikor gond van, hanem minden egyes nap – mondta el ünnepi beszédében Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.

Angi Zoltán városmenedzser tolmácsolta Csergő Tibor András polgármester gondolatait, kiemelve, hogy milyen fontos szerepe van a templomnak és a térnek a közösség életében, legyen ünnep vagy szánkózás a templom melletti dombocskán. A megáldott kenyérből vehettek a jelenlévők, a többit pedig a szeretetkonyha javára ajánlották fel.

Barabás Orsolya

