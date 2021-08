Afganisztáni káosz – Biden egyetértő szövetségeseket vizionál

2021. augusztus 20. 23:19

Meglehetősen nehéz a civilek ezreinek kimenekítése Afganisztánból, azonban a repülőtéri káosz ellenére az Egyesült Államok szövetségesei nem kérdőjelezik meg Washington hitelességét - mondta pénteken az amerikai elnök, hozzátéve, hogy erről a NATO-országok vezetőivel folytatott tárgyalásai során győződött meg.

Biden – yahoo

"Nem láttam, hogy szövetségeseink közül valaki kétségbe vonta volna a hitelességünket" - közölte Joe Biden a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján. Megígérte emellett, hogy minden hazatérni kívánó, Afganisztánban rekedt amerikai állampolgárt kimenekítenek. "Hadd mondjam el egyértelműen: minden amerikait hazajuttatunk, aki haza akar jönni (...) A hadsereg főparancsnokaként megígérhetem, hogy minden szükséges erőforrást mozgósítok" - fogalmazott.



Biden beszédében kitért arra is, hogy pénteken néhány órára szüneteltették az evakuálást. Indoklása szerint időre volt szükségük, hogy fel tudják dolgozni a tranzitpontokhoz érkező tömegeket. Hozzátette, hogy elrendelték a járatok újraindítását, és bejelentette, hogy az Egyesült Államok csütörtökön 5700, augusztus 14. óta pedig 13 ezer embert evakuált Afganisztánból.



Hangsúlyozta: az Egyesült Államok mindent megtesz azért, hogy biztonságosan kijuttassa az országból helyi szövetségeseit és partnereit, akik veszélybe kerülhetnek amiatt, hogy korábban az amerikaiaknak dolgoztak. "Az Egyesült Államok kitart azon kötelezettsége mellett, amelyet ezen emberek felé vállalt, és ebbe más, sérülékeny helyzetben lévő afgánok is beletartoznak, például a női vezetők vagy az újságírók" - emelte ki.



Az elnök arról is beszámolt, hogy állandó kapcsolatban állnak a tálibokkal, hogy biztosítsák a civilek biztonságos bejutását a repülőtérre. Elmondása szerint egyelőre nincs jele annak, hogy az iszlamista fegyveresek akadályoznák az amerikaiak eljutását a légikikötőbe. Biden tájékoztatása szerint az Egyesült Államok világossá tette, hogy ha támadás éri az amerikai erőket, vagy megzavarják a repülőtéri műveleteket, "gyors és erőteljes válaszra" számíthatnak.



"Az elmúlt hét szívszorító volt" - jelentette ki az elnök, a nemzetközi sajtót is bejárt képsorokra utalva, amelyeken kétségbeesett, pánikszerűen menekülő emberek láthatók. "Ez teljesen érthető. Félnek. Szomorúak. Bizonytalanok, hogy mi történik ezután. Nem hiszem, hogy bárki, aki látta ezeket a képeket, nem érzi az emberi fájdalmat" - tette hozzá.



Biden a kimenekítéssel kapcsolatos kritikákra úgy reagált: "bőven lesz idő kritizálni és bírálni ezt a műveletet", de egyelőre - mint mondta - "a feladat elvégzésére" koncentrál.



MTI