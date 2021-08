Merkely: komoly veszélyben vannak, akik nincsenek beoltva

2021. augusztus 21. 16:45

Komoly veszélyben vannak, akik még nem oltatták be magukat, hiszen a koronavírus-járvány másfél éve alatt szelektálódtak azok a rendkívül fertőzőképes mutánsok, amelyeket a régebbi variánsokhoz képest sokkal könnyebb elkapni - mondta a Semmelweis Egyetem Széchenyi-díjjal frissen kitüntetett rektora szombaton az M1 aktuális csatornán.

Merkely Béla hozzátette: amíg az átlag napi fertőzöttek száma nem emelkedik a mostani többszörösére, kiemelten fontos, hogy azok az emberek, akik eddig nem tették, vegyék fel az oltást.

Hangsúlyozta: a fertőzöttek száma emelkedik - napi 100-120 új esetet jelentenek -, de a második-harmadik hullámhoz hasonló már nem lesz, a mostani hullám az egészségügyet nem terheli meg majd.

Elmondta: a delta variáns a brit variánssal azonos tünetekkel jár, de fertőzőképessége nagyobb. A fiatalok oltása is elsősorban a vírus terjedésének megakadályozása szempontjából fontos. Lehet, hogy visszatér a maszkhasználat, de nem minden esetben, mivel az új variáns ellen kevésbé hatékony a maszk - fűzte hozzá.

Meg kell szerezni a védettséget, mivel csak ezzel lehet elkerülni a súlyos lefolyású megfertőződést, és csak így tud mindenki visszatérni megszokott életéhez - summázta.

Az Országházban a nemzeti ünnepen Merkely Béla tudományos, szakmai és közéleti munkásságát is elismerték. Az egyetemi rektor M1 aktuális csatorna reggeli műsorában azt mondta, hogy a Semmelweis Egyetem Széchenyi-díjas professzorai különleges emberek voltak, így közéjük tartozni fantasztikus érzés. Hozzátette: pályája elején a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán két Széchenyi-díjas professzor is mentorálta, Szabó Zoltán, az első magyar szívátültetés megtervezője, kivitelezője és Juhász-Nagy Sándor oktató és professzor. Kiemelte: a Széchenyi-díjjal felelősség jár: feladatának érzi, hogy az új alapítványi struktúrájú egyetem Európa és a világ egyik legjobb orvos- és egészségtudományi képzője legyen. Az egyetem fejlesztéséhez szükséges erőt az orvos-beteg találkozókból meríti, éppen ezért évente sok műtétet végez, és a koronavírus-járvány alatt 20 ezer embernek személyesen adott be oltást - mondta Merkely Béla.

MTI