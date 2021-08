NB I - Otthon kapott ki a Debrecen

2021. augusztus 21. 19:33

Az újonc Debrecen hazai pályán 2-1-re kikapott az eddig nyeretlen Zalaegerszegtől az OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

Debreceni VSC-ZTE FC 1-2 (0-1)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4800 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Korhut (65.), illetve Skribek (29.), Grezda (86.)

sárga lap: Dzsudzsák (41.), Sós (95.), illetve Milovanovic (31.), Lesjak (39.), Koszta (48.), Serafimov (52.), Kálnoki-Kis (72.), Skribek (78.), Ubochioma (91.)



Debreceni VSC: Kosicky - Kusnyír, Korhut, Baráth, Ferenczi - Babunski (Soltész, a szünetben), Dzsudzsák, Varga J., Bévárdi (Pintér, a szünetben) - Szécsi (Ugrai, 82.), Tischler (Sós, a szünetben)



ZTE FC: Demjén - Lesjak (Huszti, 75.), Serafimov, Kálnoki-Kis, Gergényi - Sankovic, Koszta (Spoljaric, 79.), Bedi - Milovanovic (Grezda, 69.), Babati (Halilovic, 69.), Skribek (Ubochioma, 79.)



Az április óta nyeretlen ZTE, amely szerdán 3-1-es hazai vereséggel fejezte be a vasárnap vihar miatt félbeszakadt mérkőzését a Puskás Akadémia ellen, Babati nagy helyzetével nyitott, és többet veszélyeztetett az első húsz percben. Mezőnyfölénye Skribek 18 méteres bombájával érett góllá. A vezető találat után is lendületben maradtak a vendégek, így a debreceni kapusnak többször is bravúrral kellett hárítania. Az újonc Debrecen a két 16-os között jól tartotta a labdát, de kapura lövés nélkül fejezte be az első félidőt.

A szünetben Huszti Szabolcs vezetőedző három helyen is változtatott a DVSC összeállításán, ami használt is, mivel a korábbi négy fordulóhoz hasonlóan a hátrányba került csapata egyenlíteni tudott, méghozzá Korhut közeli fejesével. Egyre inkább átvették az irányítást a hazaiak, Pintér a keresztlécet találta el. Ezután mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, a "slusszpoén" pedig a zalaiaké lett, egy szépen kijátszott akció végén Grezda közelről a bal felső sarokba lőtt. A hajrában a Debrecen több gólt is szerezhetett volna, de az eredmény már nem változott.

A DVSC először kapott ki a szezonban, míg a ZTE első győzelmét aratta.

MTI