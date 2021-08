NB I - Mezőkövesden játszották az idény első gól nélküli meccsét

2021. augusztus 22. 19:05

Az újonc Gyirmót FC gól nélküli döntetlent játszott a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A mostani idényben ez volt az első találkozó az élvonalban, amelyen nem született gól.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Gyirmót FC Győr 0-0



Mezőkövesd, v.: Bogár

sárga lap: Jurina (5.), Farkas D. (26.), Besirovic (71.), illetve Herjeczki (4.), Csonka (77.)



Mezőkövesd: Piscitelli - Farkas D., Kocsis G., Katanec, Martínez - Madarász (Cseke, a szünetben), Karnyicki (Vojtus, 77.), Cseri (Drazic, a szünetben) - Vutov (Calcan, 87.), Jurina (Nagy D., 58.), Besirovic



Gyirmót: Hársfalvi - Major, Karacs, Széles, Zeke - Herjeczki (Szegi, 89.), Nagy P. (Csonka, 58.), Vass Á., Radics (Hajdú Á., 78.), Medgyes (Hasani, 57.) - Varga B. (Simon A., 57.)



A meccs elején a hazaiak futballoztak enyhe fölényben, az újonc vendégek elsősorban az ellenakciókra apelláltak. A 15. percben az első veszélyes kontrájuk végén Herjeczki lövését Piscitelli lábbal védte, a túloldalon Jurina kísérletét Hársfalvi ütötte ki. Később a mezőnyben is egyenrangú partnere volt a borsodiaknak a Gyirmót, majd a házigazda ismét átvette a kezdeményezést. Kisebb lehetőségek mindkét oldalon adódtak, de a gól nélküli állás megfelelt az első félidőben látott játék képének.

Kövesdi helyzettel kezdődött a második felvonás - Vutov lövését blokkolták -, és azzal is folytatódott, a hazaiak sokkal aktívabban futballoztak, mint a szünet előtt, és nyomás alatt tartották ellenfelüket. A győriek ezt az időszakot is átvészelték, és bár néhányszor kijöttek a szorításból, lehetőségeik is adódtak, továbbra is a Mezőkövesd uralta a játékot.

A hajrában felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mindkét csapat törekedett a három pont megszerzésére, de gólt szerezni egyik sem tudott.

MTI