Koronavírus - Elhunyt hat beteg, 340 új fertőzöttet találtak

2021. augusztus 23. 10:30

Hat beteg meghalt, és újabb 340 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - ismertette a hosszú hétvége összesítő adatait a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 699 251 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 502 546 fő már a második oltását is megkapta.

A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 811 121 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 30 052, a gyógyultak száma 771 530.

Kórházban 73 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 865-en vannak, a mintavételek száma 6 492 441.

A delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetők, ezért továbbra is azt kérik: aki még nem olttatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten, a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpont is foglalható - közölték.

Az iskola közeledtével a szülők figyelmét arra hívják fel: augusztus 25-ig jelezhetik az iskoláknak, hogy kérik vagy nem kérik a 12 éven felüli gyermekük oltását, emellett továbbra is lehet a még beoltatlan gyermeket automatikusan regisztrálni oltásra az interneten, és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.

Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni, de kérhető a háziorvostól is. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás. Már 187 ezren a harmadik oltást is felvették.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi nyilatkozatában arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval - emlékeztettek.

Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli az ország járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők Barabás és Záhony határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.

Jelenleg is tart a nemzeti konzultáció, amely keretében a kormány kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét, és a családok további támogatását érintő kérdésekben - hívták fel a figyelmet. A konzultációs kérdőív online is kitölthető.

Az EU-n belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, azt javasolják: digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást.

koronavirus.gov.hu

MTI