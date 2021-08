Babis: a gazdaság és az emberi jogok nem zárják ki egymást

2021. augusztus 23. 11:53

Csehország gazdasági érdekeinek érvényesítése és az emberi jogok politikája nem zárják ki egymást - jelentette ki hétfőn Prágában Andrej Babis miniszterelnök a cseh nagykövetek értekezletén mondott beszédében.

Andrej Babis kiemelten a gazdasági diplomácia fontosságát hangsúlyozta. Felszólította a nagyköveteket, keressék a lehetőségeket a gazdasági-üzleti együttműködés javítására. "Vállalataink gazdasági érdekinek érvényesítése és az emberi jogok politikája nem zárják ki egymást. Az emberi jogok védelme már hagyományosan a cseh külpolitika egyik meghatározó pillére" - hangsúlyozta a kormányfő.

Személyesen - mondta Babis - a szép gesztusok helyett inkább a konkrét segítséget részesíti előnyben. A miniszterelnök Németországot, az Egyesült Államokat, Izraelt, Nagy-Britanniát és Franciaországot nevezte Csehország kulcsfontosságú partnerének. Prága szívesen javítaná kapcsolatait Moszkvával, de erre egyelőre orosz részről nem lát akaratot - jegyezte meg. "Szó sem lehet párbeszédről, amíg Moszkva az Oroszország ellenségeinek listáján tartja Csehországot" - mutatott rá a kormányfő.

Kínával összefüggésben arról beszélt, hogy kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokra van szükség.

Mint mondta, Csehország az utóbbi években megmutatta, hogy nem közömbös a világban látható erőszak és elnyomás iránt, és ez így marad a jövőben is. "Ezen a téren konkrétnak kell lenni, nem a hazai politikában felmutatható gesztusokra van szükség. Konkrét segítséget fogunk felajánlani a világban, nem pedig szép gesztusokat" - fejtette ki Babis, aki rendkívül fontosnak minősítette a jószomszédi kapcsolatokat is. "Történelmünkben soha nem voltak ilyen jók, mint most" - húzta alá.

Az Európai Unió kibővítése egyike lesz a jövő év második felében esedékes cseh uniós elnökség prioritásainak - mutatott rá a miniszterelnök. Az, hogy Brüsszelnek eddig nem sikerült megállapodnia Észak-Macedóniával és Albániával a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről "nagy hiba" - fogalmazott a cseh kormányfő a diplomaták előtt.

MTI