Impeachelnék Joe Bident, de Kamala Harris még nála is rosszabb

2021. augusztus 24. 01:19

Kamala Harris és Joe Biden Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

–Valószínűleg az elnökök alkotmányos felelősségre vonásának szakadatlan korszaka vár ránk – írta elemzésében a The Washington Post szerzője, utalva arra, hogy alig hat hónappal a Donald Trump előző amerikai elnök ellen indított második – történelmi – impeachment eljárás lezárulta után ismét felelősségre vonnának egy amerikai elnököt, ezúttal azonban Joe Bident. A Republikánus Párt több prominens tagja ugyanis egyre vehemensebben követeli a hivatalban lévő amerikai elnök elszámoltatását az amerikai, illetve NATO-csapatok kudarcba fulladt kivonulása miatt.

Lindsey Graham, Dél-Karolina republikánus szenátora például múlt pénteken a Fox News amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: Amennyiben egyetlen amerikait is hátrahagyunk, ha nem menekítünk ki minden afgánt, aki segített nekünk, szerintem Joe Biden az alkotmányt is megsértő hatalmas bűnt követ el, amely miatt alkotmányos felelősségre vonási eljárást kell ellene levezényelni.

A Newsweek amerikai hírportál emlékeztetett: múlt pénteken Marjorie Taylor Greene, Georgia állambeli kongresszusi képviselő három vádemelési eljárást kezdeményező határozatot is benyújtott Joe Biden ellen.

Az elnök elmozdítására tett kísérlet első okaként az Afganisztánban zajló evakuálási kísérletek káoszba fulladását, másodikként az Egyesült Államok déli határán kialakult migránsválság kormányzati kezelését, harmadikként pedig a kilakoltatási monopóliumnak a Biden-adminisztráció általi fenntartását határozta meg.

Greene egyébként egy vasárnap esti Twitter-bejegyzésben már arról beszélt: Ugyan sokan akarnak alkotmányos vádemelési eljárást indítani Joe Biden ellen, de félnek alelnöke, Kamala Harris elnökségétől. Noha a jobboldali politikus maga is elismeri, hogy Harris „minden tekintetben rosszabb Bidennél és a demokraták sem szeretik”, a politikus asszony ennek ellenére az amerikai elnök eltávolítására buzdít.

A jobboldali Boston Herald publicistája ezzel kapcsolatban azt írta: Joe Bidennek az a nagy szerencséje, hogy Kamala Harris az alelnöke, ugyanis ilyen körülmények között elképzelhetetlen, hogy a republikánusok impeachment eljárást kezdeményeznek az amerikai elnök ellen, amikor a 2022-ben esedékes félidős választásokkor várhatóan átveszik a képviselőház és talán a szenátus irányítását.

Ha ugyanis a republikánusok felelősségre vonnák és elítélnék Bident az általa elkövetett bűncselekményekért és vétségekért, vagy a kabuli helyzet miatti hozzá nem értéséért, vagy akár a fia, Hunter Biden laptopjáról előkerült információk miatt, akkor Harris lenne az elnök.

– Ennek egyedül az a néhány ezer illegális bevándorló örülne, aki még Közép-Amerikában maradt, és nem kelt át a Rio Granden-n – fogalmazott a cikk szerzője. Hozzáfűzte: az egyetlen ok, hogy a demokraták nem léptek hamarabb, hogy a Watergate-botrány idején kiszorítsák a Fehér Házból Richard Nixon akkori republikánus elnököt, az az volt, hogy ezzel Spiro Agnew akkori alelnökből csináltak volna elnököt.

Greene próbálkozásának mindazonáltal jelenleg nem sok értelme van, hiszen – ahogy arra a Newsweek is rámutat – az eljárás kezdeményezéséhez szükség lenne a képviselőház egyszerű többségének a támogatására, amire most semmi esély, hiszen jelenleg az alsóházban és a felsőházban is a demokraták vannak többségben. Az egyszerű többséget igénylő képviselőházi szavazás után ráadásul a szenátusnak kétharmados többséggel kellene rábólintania Joe Biden elmozdítására.

MNO