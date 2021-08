Csütörtökön rajtol a XXV. Egri Bikavér Ünnep

2021. augusztus 24. 09:35

Rekordközeli a XXV. Egri Bikavér Ünnepre készülő borászatok száma, harmincöt bortermelő kétszáznál is több borát, köztük az Egri Bikavéreket kóstolhatják majd az érdeklődők augusztus 26-a és 28-a között. Az Érsekkertben rendezett borünnepen a tavalyi kényszerszünet után ismét lehetnek nagyszínpados koncertek. „Különleges lesz számunkra is a huszonötödik Egri Bikavér Ünnep, hiszen a vírushelyzet miatt kicsit visszafogottabb tavalyi rendezvény után ismét a teljes formájában rendezhetjük meg a régió legnagyobb borgasztronómiai fesztiválját. Lesznek ingyenes nagyszínpados koncertek, a kisebb színpad így az egri vagy egri kötődésű zenekaroké lesz, de a lényeg, hogy a borvidék legjelentősebb borászatai közül szinte mindenki itt lesz. Harmincöt pincészet több mint kétszáz féle bort kínál majd az ínyenceknek, köztük azokat az egytől-egyig kiemelkedő minőségű Egri Bikavéreket is, amelyekre – mint ahogy több más nedűire is – méltán lehet büszke a borvidék. A bikavérekhez készült egyedi, csakis a borfesztiválra kreált ételkülönlegeségek pedig csak fokozzák a gasztronómiai élményt” – tájékoztatta a Gondolát Tarsoly József főszervező.





A hegybíró szerint a nagy kiállítói létszám egyebek közt azt is mutatja, hogy a nehezebb időkben meglátták a borvidék szereplői, hogy az összefogásban rejlik mindannyiuk közös sikere és egyéni boldogulása is. „Annyi érték van ebben a borvidékben és azokban a remek szakemberekben, akik arcot adnak ennek a rengeteg csodának itt, körülöttünk, hogy külön öröm számomra, hogy ezt idén is közösen mutathatjuk meg az Egri Bikavér Ünnepen” – emelte ki Tarsoly József.



Ahogy az eddigi években, így idén is ingyenesek a programok, amelyek védettségi igazolvány nélkül látogathatók, ezért a színpadoknál kisebb létszámbéli korlátozások lesznek. A HRT – Egri Bikavér Színpadon tizenkét különböző nagykoncert lesz; a fellépők közt mások mellett idén megtalálható az Anima Sound System, Emelet élő koncerttel is várják a látogatókat, Rakonczai Imre, Pál Dénes, illetve a TNT is fellép. Különleges zenei csemege lesz a jazz kedvelőinek a Studio 11 nevű formáció és sztárvendégeinek – Szulák Andrea, Koós Réka, Vastag Tamás – kétrészes koncertje. „Külön öröm számunkra, hogy az Egri Bikavér Ünnep lett a helyi vagy helyi kötődésű zenekarok egyik legnagyobb bemutatkozó terepe is, a Zenepavilonnál felállított Egri Csillag Színpadnál kizárólag egri formációk zenélnek majd” – jegyezte meg a Gondolának a főszervező.



A számos kiegészítő program közül külön kiemelhető, hogy idén is lesz veterán járművek felvonulása a városban, és ezeket a járműcsodákat majd a három nap alatt a fesztivál területén is megcsodálhatja mindenki. Valószínűleg az újdonság erejével hat az a színpadi beszélgetés, amely a napokban megjelent Egri Bikavér könyvvel kapcsolatos kulisszatitkokra világít rá. A véradás is lényeges része az Egri Bikavér Ünnepnek, és szintén a rendezvény társadalmi felelősségvállalásához kapcsolódik, hogy az Eger Lions Club idén a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjt adományokat az Egri Bikavér Ünnep területén. A kézműves kirakodóvásár, a gyerekprogramok és a borvidéki borászati és szőlészeti díjak átadása is szerepel a programok között.



A teljes programkínálat a www.bikaverunnep.hu „Programok” menüpontja alatt szerepel, de fesztivál hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/egribikaverunnep) és eseményoldalán (https://www.facebook.com/events/508285380593845) is sok információt láthatnak az érdeklődők. A borünnep étel- és italkínálata pedig szintén a www.bikaverunnep.hu oldalon található az „Étel, ital” menüpont alatt.



Az ő boraikat kóstolhatjuk majd a XXV. Egri Bikavér ünnepen: Akona Pincészet, Almagyar-Érseki Szőlőbirtok, Besenyei Borház, Bolyki Pincészet, Daróczi Vinotéka, Demeter Borászat, Dula Pincészet, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Borászata, Gál Lajos Pincészete, Gál Tibor Pincészet, Gergely Bástya Pincészet, Grand Tokaj Zrt., Grassi Pincészet, Gróf Buttler Borászati Zrt., Hagymási Pincészet, Juhász Testvérek Pincészete, Kőporos Borászat, Nap-Völgy Borászat és Élménybirtok, Nyolcas és Fia Pincészet, Ostoros Családi Pincészet, Ostoros Birtok, Petrény Winery, Rabóczki Attila Pincészete, Rege Birtok, St. Andrea Szőlőbirtok, Stumpf Pincészet, Szuromi Családi Birtok, Tarjányi Pince, Torma Pince, Thummerer Vilmos, Tóth Ferenc Pincészet, Varga Pincészet, Varsányi Pincészet, Villa Völgy Pincészet, Vincze Béla - Mészhegy Kft.



Az ő ételeiket kóstolhatjuk majd a XXV. Egri Bikavér Ünnepen: Anyukám Mondta Étterem (Encs), Barabás Étterem (Debrecen), Bodega Bisztró (Eger), Erla Villa Boutique Hotel (Eger), Főtér Cafe Restaurant (Eger), Hotel Villa Völgy (Eger), Kanapé Bár (Eger), Sulyom Tájétterem (Sarud), Szent József Étterem (Eger), Vidéki Sajt (Ostoros), Zelenák Szabolcs (Debrecen), ZuzmÓ Gerilla BBQ & Catering (Eger) – zárult a Gondolához eljuttatott tájékoztató.



