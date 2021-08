Tájékoztató kampányt indít a Magyar Stroke Társaság

2021. augusztus 24. 10:39

Tájékoztató kampányt indított és honlapot hozott létre a Magyar Stroke Társaság, hogy érthetőbbé és könnyen felismerhetővé tegye a stroke tünetegyüttesét.

A társaság az MTI-vel azt közölte, a http://www.stroketars.info.hu címen elérhető StrokeTárs oldalon az érdeklődők nemcsak a stroke (akut agyi érkatasztrófa) okairól, tüneteiről, felismeréséről és kezeléséről olvashatnak közérthető cikkeket, hanem a különbségekről, a hozzátartozókra váró kihívásokról és felépülési sikertörténetekről is.



A szövegek mellett az oldalon videók is elérhetők, amelyekben bemutatják a legfontosabb teendőket stroke esetén, a fiatalok érintettségét, továbbá kitérnek a Covid-19 megbetegedésre is.



A közleményben kiemelten fontosnak nevezték, hogy a stroke tüneteinek jelentkezésekor valaki minél hamarabb segítséget hívjon, a korai fellépés ugyanis csökkentheti az agykárosodást és az egyéb szövődményeket.



A stroke ma a felnőttkori rokkantság egyik vezető oka, emellett a harmadik leggyakoribb halálok. Bárkivel és bármely életkorban előfordulhat - figyelmeztettek.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy manapság már sokkal kevesebben halnak meg stroke miatt, mint korábban.



A társaság a következő időszakban találkozókat és konferenciákat is szervez a kampány részeként.



MTI