Volner: Karácsony miatt romlott a fővárosi közterületek állapota

2021. augusztus 24. 12:34

Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt jelentősen romlott Budapest közterületeinek állapota, hajléktalanok és a koldusmaffia uralta el a nagy forgalmú csomópontokat - mondta Volner János független országgyűlési képviselő kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Volner János – MH

A Volner Párt elnöke emlékeztetett: a 2019-es önkormányzati választás előtt a kormányzati többség, Tarlós István volt főpolgármester vezetésével megpróbált rendet tenni Budapesten, a rendőrség segítségével felszámolni a közterületi hajléktalanságot, illetve azt a "sok zavaró viselkedést", ami ezzel jár.



Karácsony Gergely főpolgármestersége óta - folytatta Volner János - a baloldal "támadást indított" a rendért fellépő hivatalos szervek ellen, azt követelve, hogy Budapesten ezekre az intézkedésekre ne kerüljön sor. Hozzátette: ehhez képest a "pofátlanság csúcsa", hogy most Karácsony Gergely a budapesti közterületek állapotának romlásáról szóló hírekre reagálva arra hivatkozik, hogy ez nem az ő felelőssége, hanem a rendőrségé.



Volner János szerint nincs olyan nagyváros, ahol a "Karácsony-féle mindent megengedünk című modell" eredményes lett volna a közterületi állapotok normalizálását illetően, ez mindenhol leromlással, a hajléktalanok, bűnözői csoportok és a koldusmaffia megjelenésével járt. Hozzátette, városrendészeti kérdésekben példaképnek tekinti Rudy Giulianit, New York volt polgármesterét, akinek hathatós fellépése és zéró toleranciára alapozott rendteremtési programja töredékére szorította vissza a bűnözést, és nagyon rövid idő alatt megszüntette azokat a jelenségeket, amelyek Budapesten jelenleg is láthatók.

Giuliani – cnn.com



Úgy vélte: "anarchista szélsőbaloldali csoportok" - így az Utcáról Lakásba Egyesület és a Város Mindenkié csoport - irányítása alá került a Karácsony Gergely által vezetett főváros hajléktalanpolitikája, ők azok, akik ezen a téren "a passzátszelet fújják", a főpolgármester pedig csak végrehajtja az akaratukat.



Hangsúlyozta: a közterületi hajléktalanság felszámolása az egyetlen lehetséges módja annak, hogy Budapest belső nagy forgalmú területein rend legyen.



Kérdésre válaszolva Volner János úgy fogalmazott: Karácsony Gergely "nem is másodállású, inkább harmad-, vagy negyedállású főpolgármestere" Budapestnek, hiszen felszólalásainak többsége kifejezetten a miniszterelnök-jelölti ambícióival függ össze, és nem a fővárossal foglalkozik. Karácsony Gergely főpolgármesterségét egy politikai ugródeszkának tekinti a miniszterelnök-jelöltség felé vezető úton és Gyurcsány Ferenc embereként ehhez minden támogatást meg is kap - mondta Volner János.

MTI