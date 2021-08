Díszszemlével ünnepelték Ukrajna függetlenségének 30. évfordulóját

2021. augusztus 24. 13:17

Nagyszabású, látványos katonai díszszemlével ünnepelték meg kedden Kijevben Ukrajna függetlenné válásának harmincadik évfordulóját.

A védelmi minisztérium és a belügyi tárca előzetes közlése szerint a díszszemlén a fegyveres erők és a védelmi szektor mintegy ötezer tagja vonult fel, köztük a Donyec-medencei konfliktus övezetében szolgálatot teljesítők is, továbbá száz katonai repülőgép és négyszáz más haditechnikai eszköz.



A légi bemutató végén átrepült Kijev főutcája, a Krescsatik fölött a világ legnagyobb teherszállító repülőgépe, az ukrán gyártású, An-225 Mrija (Álom) is. A parádén több külföldi állam fegyveres alakulatai is felvonultak, köztük az Egyesült Államoké, Lengyelországé, Romániáé, Svédországé és a balti államoké, továbbá lengyel és brit vadászgépek is részt vettek.



A díszszemlét számos külföldi vezető tekintette meg a helyszínen, ott volt Lengyelország, a három balti állam, valamint Észak-Macedónia államfője, Csehország és Svájc parlamenti elnöke.



Most első alkalommal tartottak haditengerészeti bemutatót is, mégpedig két helyszínen: Kijevben a Dnyipro folyón és Odesszában a Fekete-tengeren. Utóbbin NATO-tagállamok is képviseltették magukat hadihajókkal.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ünnepi beszédében bejelentette, hogy új ünnepnapot hoznak létre: az ukrán államiságét, amelyet ezentúl július 28-án, a kereszténység Kijevi Rusz általi felvételének (i. sz. 988) napján fognak megtartani. Az erről szóló rendeletet a katonai parádé kezdete előtt, a díszszemle emelvényén írta alá.



Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna minden régiója adott fontos személyiséget az országnak. Köszönetet mondott Rivne megyének Ukrajna első elnökéért, Leonyid Kravcsukért, majd Csernyihiv megyének a második államfőért, Leonyid Kucsmáért, Szumi megyének pedig Viktor Juscsenko harmadik elnökért. Amikor Donyeck megyéhez ért, kis hatásszünetet tartott, majd a 2014-es Majdan-tüntetések nyomán menesztett és Oroszországba menekült Viktor Janukovics exelnök helyett egy színész-rendezőt és egy sportolót nevezett meg, amivel derültséget váltott ki a közönségben. Az Ukrajinszka Pravda hírportál kiemelte, hogy elődjét, Petro Porosenko volt államfőt, az ellenzéki Európai Szolidaritás nevű párt vezetőjét sem nevezte meg a fontos személyiségek között.



A nap folyamán Kijevben szabadtéri koncertet ad az ukrán fővárosban Andrea Bocelli olasz operaénekes, majd este a kijevi Olimpia Stadionban gálakoncertre kerül sor, amelyen könnyűzenei és operaénekesek, balett-táncosok, valamint szimfonikus zenekar fog fellépni.



Ukrajna a Szovjetunió felbomlásával vált önálló állammá, 1991. augusztus 24-én kiáltotta ki függetlenségét, amelyet egy december 1-jén megtartott népszavazáson az ukránok többsége támogatott.



MTI