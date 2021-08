Szent Lázár Alapítvány: Kreatív közösségi műhely Békésen

2021. augusztus 24. 15:20

Átadták a Szent Lázár Alapítvány kreatív közösségi műhelyét kedden Békésen.

Fülöp Attila – karitasz.hu

A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, közösségi, kulturális térként szolgáló intézmény átadásán Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára elmondta: a Széchenyi 2020 programnak köszönhetően 326 településen mintegy 20 milliárd forintból nappali szociális intézmények újultak meg az elmúlt időszakban és korszerűsödnek jelenleg is.



Hozzátette: ez segíti a nehezebb élethelyzetben levő családok összetartását, hiszen az érintettek nappali felügyelete lehetővé teszi a családban élő felnőttek munkavállalását.



Szólt arról, hogy működésének kezdetén a Szent Lázár Alapítvány nappali ellátó volt és ma is az részben. A nappali intézményekben lehetőség van a pszichiátriai, fogyatékossággal élő, idős hozzátartozók napközbeni elhelyezésére, akik így nem szakadnak ki a családból.



Fülöp Attila emlékeztetett: 2010-ben a polgári nemzeti kormány a foglalkoztatás bővítését tűzte ki célul. A megváltozott munkaképességűek közül akkor csak mindegy ötödik embernek volt munkája, ma már majdnem minden másodiknak - ismertette, megjegyezve, hogy ez a legfontosabb változás.



A kormányzat feladata a minél több munkalehetőség megteremtése, ehhez kellenek partnernek a gazdasági szereplők, a szociális szolgáltatók - mondta. Hozzátette: minél több szereplőt kell találni, akik - fejlesztő vagy akkreditált cégnél történő foglalkoztatás után - a nyílt piacon is meg tudják állni a helyüket.



Fülöp Attila megköszönte a helyi politikai szereplőknek és az alapítványnak is, hogy felismerték a TOP-os forrásból megvalósult beruházás szükségességét és lépéseket tettek a megvalósítása érdekében.



Dankó Béla fideszes országgyűlési képviselő elmondta, hogy összetartó közösség van Békésben, az önkormányzat munkáját kiegészíti a civil szervezetek tevékenysége.



Szólt arról, hogy az elmúlt tíz évben 18 százalékról 44 százalékra nőtt azon megváltozott munkaképességű emberek aránya, akik dolgoznak, ami mutatja, hogy ez a foglalkoztatási forma kezd Magyarországon is egyre elterjedtebbé válni; ma az országban 4,7 millió ember dolgozik, közülük csaknem 160 ezren megváltozott munkaképességűek.



Elmondta: a 2022-es költségvetésben mintegy 50,1 milliárd forint áll rendelkezésre - ez körülbelül 10 százalékkal több, mint az idei költségvetésben rendelkezésre álló forrás - a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégek támogatására.



Kálmán Tibor, Békés polgármestere (Fidesz-KDNP-Jobboldali Összefogás Békésért) üdvözölte a beruházást, méltatta a Szent Lázár Alapítványt, azt a "város értékének" nevezte.



Kovács Ildikó, az alapítvány igazgatója elmondta: Békésben 1997 óta működnek, folyamatosan fejlesztik tevékenységi köreiket, amelyek közül kiemelkedő a varroda, a sporthálókötés és a savanyítás.



Kitért arra: a most átadott közösségi tér eredetileg raktár volt, de úgy gondolták, hogy szerves részévé akkor válhatnak a városnak, ha az egészséges közösségépítésre, az integrációra, a megváltozott munkaképességű emberek gondjainak megoldására fókuszálnak. A raktározást segítette, hogy akkreditált foglalkoztatási támogatásból létesült egy bemutatóterem, ahol el tudták helyezni termékeiket.



A közösségi térben hagyományos, kézzel végezhető kreatív foglalkozásokat tartanak majd. Az alapítvány száznyolcvan embert foglalkoztat, közülük körülbelül húszan egészségesek, a többiek - jellemzően egészségkárosodásuk vagy alacsony iskolai végzettségük miatt - kétkezi munkát tudnak végezni - tájékoztatott.



A foglalkoztatás mellett szociális tevékenységeket is végeznek - közölte. Példaként említette, hogy jó kapcsolatot ápolnak a helyi gyógypedagógiai intézménnyel, ahol az iskolaépületben nyitottak egy foglalkoztatót. Emellett önerőből működtetik az Életrevalók Daganatos Klubját, ahol havonta egy alkalommal találkoznak az érintettek, akár családtagokkal együtt.



MTI