Az Aranycsapat tagjainak orvosára emlékezett Grosics lánya és Buzánszky fia

2021. augusztus 24. 16:36

Pénzes István professzorra, az Aranycsapat több játékosának orvosára emlékezett kedden Grosics Gyula lánya és Buzánszky Jenő fia, illetve a legendás aszteliteniszező Jónyer István, a Nemzet Sportolója.

Pénzes professzor – MTI/Kovács Tamás

Az Aranycsapat Testület és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület által szervezett megemlékezésnek - amelyet a tavaly decemberben elhunyt Pénzes István sírjánál szűk körű koszorúzás előzött meg - az adta az apropóját, hogy múlt pénteken lett volna 80 éves.



Grosics Edina felidézte: a professzor a szakmájában tudásban és elismertségben is "a fellegekben járt", és édesapja révén másfél évtizeden át volt szerencséje ismerni.



"Nemcsak apu, hanem az én életemnek is a része volt. Édesapám pedig nemcsak egy beteg páciense volt, hanem mély barátság is kialakult közöttük. Amikor apunak súlyos tüdőgyulladása volt, az ő szakmai hozzáértése mentette meg az életét. Apukám nehezen viselte a betegséget, nem akart feküdni, pihenni, és a professzor volt az, aki segített neki elviselni, kezelni ezt a helyzetet, valamint a betegségét" - mondta a legendás kapus lánya, aki hozzátette, édesapja halála után neki is sokszor segített, és amikor kórházi kezelésre is szorult, minden nap meglátogatta.



Jónyer István kiemelte: Grosics Gyula mellett őt is egészen közeli barátságával tisztelte meg a professzor, aki egy alkalommal véletlenül állapította meg a magas vérnyomását.



"A feleségemet kísértem el hozzá kivizsgálásra, és rábeszélt, hogy mérjük meg az enyémet is, ha már ott vagyok. Mivel a mért érték kiugróan magas lett, onnantól kezdve rendszeresen jártam hozzá kivizsgálásra, majd ajánlottam őt több sportolónak" - mondta Jónyer, majd felidézett több közös emléket, amelyek végén azt a konklúziót vonta le, hogy Pénzes István nem ismerte azt a szót, hogy nem, gondolatai mindig a segítségen, a megoldáson jártak.



Ifjabb Buzánszky Jenő elmondta: Pénzes István csupaszív ember volt, aki külsős családtagként funkcionált náluk, és soha nem tudott tőle olyat kérni, amire ne próbált volna azonnal megoldást találni.



"Húsz éve ismertem meg a professzort, azóta a vele való kontaktus havi szinten működött. Édesapámnak nagyon sokat segített életének utolsó időszakában, de már a gyermekeimet is kezelte" - mondta. Megemlítette: édesapja temetésének napján a fiát kétoldali tüdőgyulladással kellett a mentőnek Budapestre szállítania, és félő volt, hogy a szervezetében nyomokat hagy a betegség. Pénzes István gyors segítségének köszönhetően azonban végül teljesen felépült.



Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke hangsúlyozta: a professzor "nyilván tudtán és akaratán kívül, de végül aztán mégis az Aranycsapat tagjává vált".



"A csapat öt tagját, az Aranycsapat Testület megálmodóját és megalapítóját, Buzánszky Jenőt, Czibor Zoltánt, Hidegkuti Nándort, Grosics Gyulát, illetve más kollégákkal közösen Puskás Ferencet ápolta, gondozta, segítette a halálukig. Barátságból, szeretetből, a sport iránti elhivatottságból" - közölte Lomnici.



Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke kiemelte, a professzor mindenkihez barátként viszonyult, de különösen a sportolókhoz. Az Aranycsapat tagjain keresztül pedig később más sportág képviselőit is segítette, rendelésein soron kívül fogadta őket, és olyan orvosi megoldásokat alkalmazott, amelyeknek köszönhetően a legendák "évekkel tovább tudtak közöttünk maradni".

MTI