Rejtélyes mérgezések egy németországi egyetemen

2021. augusztus 24. 17:32

Gyilkossági kísérlet miatt nyomozást indítottak kedden a németországi Darmstadtban, mert a városban működő műszaki egyetemen (TU Darmstadt) megmérgeztek legkevesebb hét embert egy egyelőre ismeretlen eredetű folyadékkal.

A darmstadti egyetem – tu-darmstadt.de

Az áldozatok rosszullétre panaszkodtak és kékes elszíneződést tapasztaltak végtagjaikon. Többüknél súlyos mérgezéses tünetek alakultak ki, miután hétfőn fogyasztottak az egyetem Lichtwiese nevű kampusza egyik épületének nyitott teakonyháin tárolt élelmiszerekből.



Hat áldozat kórházba került, egyikük életveszélyes állapotban. Időközben stabilizálták az állapotát, egyik társát pedig hazabocsátották.



A darmstadti rendőrségen negyven fős nyomozócsoportot állítottak fel. Első megállapításaik szerint ismeretlenek tejes dobozokba és vizes palackokba juttattak be mérgező anyagot. A rendőrség nem hozta nyilvánosságra, hogy mit derített ki a méregről.



"Vannak dolgok, amelyeket nem tudunk és nem is akarunk nyilvánosságra hozni" - mondták a rendőrök a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap beszámolója szerint.



A rendőrség hétfő éjjel átkutatta a kampusz több épületét. Közölték, hogy nem fenyeget közvetlen veszély. Ugyanakkor az egyetem vezetése arra kérte az összes hallgatót és dolgozót, hogy a következő napokban ne fogyasszon a teakonyhákban vagy más egyetemi helyiségekben tárolt italokból és ételekből.



Azt is kérték, hogy azonnal forduljon orvoshoz, aki evett vagy ivott hétfőn az érintett épületben tárolt élelmiszerekből és rosszul lett, aki pedig elszíneződést is észlel a végtagjain, lehetőleg ne mozogjon és hívjon mentőt.

MTI