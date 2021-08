Átvették a vezetést a szociáldemokraták a választás előtt Németországban

2021. augusztus 24. 18:37

Alig egy hónappal a németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) átvette az első helyet a pártok támogatottsági rangsorában a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől - mutatta ki egy kedden ismertetett felmérés.

Az RTL kereskedelmi televízió és az RTL csoporthoz tartozó n-tv hírtelevízió megbízásából heti rendszerességgel készített, Trendbarometer nevű kutatás új adatai szerint az SPD-re a választók 23 százaléka, a CDU/CSU-ra 22 százalék szavazna, ha nem szeptember 26-án, hanem a kutatást követő vasárnap lenne a Bundestag-választás.



A SPD legutóbb másfél évtizede, 2006 októberében volt népszerűbb a CDU/CSU-nál a felmérést készítő Forsa közvélemény-kutató társaság adatai szerint.



A felmérésekben rendszerint az első helyen végző és a 2006 óta tartott Bundestag-választásokon mindig a legtöbb szavazatot gyűjtő CDU/CSU-nak a 22 százalék történelmi mélypont, az 1984 óta működő Forsa kutatásainak történetében mindig ennél magasabb támogatottságot mértek.



Az SPD támogatottsága az egy héttel korábbihoz képest 2 százalékponttal emelkedett, a CDU/CSU egy százalékponttal gyengült.



A kampány döntő szakasza augusztus közepén kezdődött, a levélszavazás lehetőségének augusztus 16-i megnyitásával. A megelőző hetekben a szociáldemokraták folyamatosan erősödtek, a CDU/CSU pedig gyengült.



A közhangulat alapján a helycsere a támogatottsági rangsorban akár végleges is lehet. Ezt jelzi a Forsa azon adata, miszerint a választók 60 százaléka téves helyzetértékelésnek tartja, hogy a CDU/CSU még fordíthat, mert maga mellé állíthat választókat, akik tartanak egy szociáldemokrata vezetésű kormánytól.



A CDU/CSU táborában sem igen hisznek ebben, a CDU támogatóinak 57 százaléka, a CSU támogatóinak 65 százaléka kételkedik a fordulatban - mutatták ki a felmérésben.



A két legnagyobb - és 2013 óta együtt kormányzó - német politikai erő választói támogatottsága az idei Bundestag-választás kampányában eddig együtt mozgott a kancellárjelöltek személyes népszerűségével. Ezt mutatják a Forsa új adatai is, amelyek alapján Olaf Scholz SPD-s jelölt, a választás után visszavonuló Angela Merkel kormányának pénzügyminisztere a szavazatok 30 százalékát szerezné meg, ha közvetlenül választanának kormányfőt Németországban. Ez egy százalékpontos emelkedés egy hét alatt.



A CDU/CSU jelöltje, Armin Laschet CDU-elnök és észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök támogatottsága 11 százalékos, egy százalékponttal csökkent egy hét alatt.



Armin Laschet egyre kevésbé tűnik szerencsés választásnak a CDU/CSU számára. Ezt jelzi a többi között a Forsa azon megállapítása is, miszerint a legutóbbi, 2017-es Bundestag-választáson a CDU/CSU-t támogató választók csupán 23 százaléka szavazna rá közvetlen kancellárválasztás esetén, míg Olaf Scholz 27 százalékuk voksát nyerné el.



A harmadik számú erő, a Zöldek pártja ismét egy százalékponttal gyengült, így a szavazatok 18 százalékára számíthat. Kancellárjelöltjük, Annalena Baerbock személyes támogatottsága stagnál, 15 százalékos.



A Bundestag kisebb pártjainak támogatottsága nem változott az előző héthez képest. A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) a szavazatok 12 százalékára számíthat. A CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 10 százalékon, a szociáldemokratáktól balra álló Baloldal (Die Linke) 6 százalékon áll. A választók 9 százaléka azon pártok valamelyikére szavazna, amelyek várhatóan nem lépik át az 5 százalékos bejutási küszöböt. A bizonytalan szavazók és a nem szavazók együttes aránya 26 százalék.



MTI