Covid – Fidesz: a baloldal "nehezen nyeli le", hogy sikeres a védekezés

2021. augusztus 24. 18:42

A baloldal "nehezen nyeli le", hogy sikeres a koronavírus elleni védekezés - fogalmazott a Fidesz az MTI-hez eljuttatott keddi közleményében.

A nagyobbik kormánypárt Bangóné Borbély Ildikó sajtótájékoztatójára reagált, amelyen az MSZP országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta: a kormány a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában nem a probléma megoldására, hanem arra fordított nagy erőket, hogy eltitkolja az egészségügy valódi helyzetét.



Az ellenzéki politikus azt mondta: a kormánynak meg kell válaszolnia a védekezéssel kapcsolatos kérdéseket, és a jövőben sem szabad titkolóznia, mert a hasonló helyzeteket csak akkor lehet sikeresen kezelni, ha a kabinet nem gyerekként, hanem egyenrangú partnerként kezeli az állampolgárokat.



A Fidesz válaszában azt írta: "szégyen, hogy a baloldal folytatja az álhírgyártást, a félrevezetést és a járványban védekezők támadását".



Azért teszi ezt, "mert a baloldalnak nem érdeke, hogy túl legyünk a járványon, ők úgy akarnak hatalomra jutni, hogy akadályozzák a védekezést, az oltást, az élet és a gazdaság újraindítását is" - olvasható a közleményben.



"A baloldalnak nehéz lenyelni, hogy a járvány eddigi hullámait letörtük, a magyar emberek nagy többsége túl van az oltáson, és a kormány sikeresen újraindította a gazdaságot is" - írta a Fidesz, kiemelve: a magyar kórházak, az orvosok és az ápolók minden beteg életéért megküzdöttek, a járvány legnehezebb napjaiban is mindenkinek jutott kórházi ellátás és lélegeztetőgép.

MTI