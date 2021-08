Több száz afgán menedékkérő érkezett Párizsba

2021. augusztus 24. 20:25

Párizsban kedden két újabb francia repülőgép landolt, amely a tálibok kezére került Kabulból menekített ki több mint 450, többségében afgán állampolgárt - jelentették hivatalos katonai források.

Pascal Ianni ezredes, a francia hadsereg vezérkari szóvivőjének tájékoztatása szerint az első gép hajnalban ért földet a párizsi Roissy repülőtéren. Ez volt a nyolcadik menekítő járat, amely az abu-dzabi francia katonai támaszpont érintésével 205 embert szállított Franciaországba, közülük 204 afgánt.



Florence Parly védelmi miniszter és a hadműveletről tudósító francia újságírók is hazatértek Abu-Dzabiból a reggeli járattal. Az AFP hírügynökség tudósítója szerint "elképesztő nyugalom" uralkodott a repülőgépen. Néhány órával később egy kilencedik evakuáló repülőgép is leszállt Párizsban, ezzel "kedden összesen több mint 450 embert menekítettek ki a francia erők Kabulból, nagy többségben afgánokat" - közölte a francia külügyminisztérium.



A tálibok augusztus 15-i afganisztáni hatalomátvétele óta Franciaország az Apagan hadműveletben csaknem kétezer embert evakuált, a tárca szerint közülük közel száz francia és több mint 1500 afgán már megérkezett Franciaországba. A művelet központja a kabuli repülőtér, ahonnan Abu-Dzabiba menekítik az embereket, és onnan szállítják tovább őket Franciaországba.



"Kabulban a helyzet továbbra is összetett. Valamennyi érintett állami hivatal és a francia nagykövetség továbbra is folyamatosan azon dolgozik, hogy biztosítsa az újabb evakuálásokat. A következő 24 órában további két repülőgép indul" - tette hozzá a katonai forrás.



Az afganisztáni francia nagykövet szerint kedden egy újabb csoport kért menedéket a francia hatóságoktól a kabuli repülőtéren.



"Ma reggel a francia különleges erőknek, együttműködve az amerikai hadsereggel, sikerült bejuttatniuk a repülőtérre az Európai Unió kabuli delegációjának 260 munkatársát. A francia nagykövetség várótermében vannak a felszállásig. Bravó az EU-nak!" - írta a Twitteren David Martinon nagykövet. Az uniós munkatársak kimenekítésében több uniós tagállam is részt vesz.



Párizs a Kabulban rekedt saját állampolgárain kívül a hadsereg, a segélyszervezetek és más francia szervezetek afgán segítőit és családjait, valamint a civil társadalomnak a tálibok célpontjává vált személyiségeit, újságírókat, művészeket, tanárokat is szeretne kimenekíteni. Az afgán radikális iszlamista vezetők azonban megtiltották az afgán állampolgároknak a belépést Kabul repülőterére, s jelezték a nyugati államoknak, hogy csak külföldieket evakuálhatnak.



Franciaország egyébként délelőtt már jelezte, hogy lezárja a légihidat, és abbahagyja az afgánok kimenekítését Kabulból csütörtökön, ha az Egyesült Államok az augusztus 31-i határidőig kivonja katonai erőit Afganisztánból.

MTI