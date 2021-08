Benkő: rendkívül népszerű az önkéntes katonai szolgálat

2021. augusztus 24. 21:05

Rendkívül népszerű a Magyar Honvédség közelmúltban létrehozott új szolgálati formája: az önkéntes katonai szolgálat - emelte ki a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

honvedelem.hu

Benkő Tibor felidézte: ezt a szolgálati formát elsősorban azoknak hirdették meg, akik a mostani felvételi eljárás során nem kerültek be a felsőoktatásba. A ponthatárok kihirdetésekor indították a jelentkezést, és mostanra túllépték a tervezett keretet, a négyszázat - mondta a miniszter, de megjegyezte: vannak fiatalok, akik egészségügyi okok miatt "lemorzsolódnak" és nem tudják vállalni a szolgálatot.



Kitért arra is, hogy a honvédség modernizálásakor a haditechnikai fejlesztések mellett a katonák vannak a középpontban. Kiemelt cél: a fiatalok megnyerése, mind a hivatásos, mind a szerződéses szolgálati formákra, amelyekben a jelentkezők életpályaként választják a katonaságot. Fontos továbbá az önkéntes tartalékos állomány is, ahol akár munka, akár felsőfokú tanulmányaik mellett vállalják a szolgálatot - mondta a miniszter, kiemelve: 2010-ben még 17 tartalékos katonája volt a honvédségnek, most már mintegy 11 ezer tartalékos van.



A honvédelmi minisztert kérdezték az afganisztáni evakuálásról is, amelyben a Magyar Honvédség is részt vesz. Benkő Tibor kiemelte: amíg a művelet folyamatban van, részletekről nem tudnak beszámolni, mert az veszélyeztethetné a katonák biztonságát.



Ezzel együtt úgy értékelt: Kabulban rendkívül kaotikus a helyzet, sokan mindent megpróbálnak, hogy bejussanak a repülőtérre. A híradásokban is látható, hogy előfordul erőszak, fegyverhasználat is. A magyar katonák augusztus 19. óta komoly helytállással, éjjel és nappal egyfolytában dolgoznak, végzik a kimenekítési feladatokat - mondta a miniszter, hozzátéve: a művelet akkor fejeződik be, amikor minden kimenekítendő embert hazahoztak.



Benkő Tibort kérdezték arról az előző napi nyilatkozatáról is, miszerint "a honvédség menekítési művelete európai összehasonlításban is megállja a helyét". A miniszter ennek kapcsán arról beszélt: ehhez hozzájárul a magyar katonák felkészültsége, bátorsága, valamint a rendelkezésükre álló technikai képesség is, köztük azok a repülők is, amelyeket - mint fogalmazott - egyesek "kormánygépeknek" neveznek. Ezek a gépek mentik most az embereket Kabulból - jegyezte meg.



A miniszter emlékeztetett, hogy ezen a hétvégén nyolc év után ismét nemzetközi repülőnap lesz Kecskeméten. A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón nem csak a Magyar Honvédség légierejét ismerhetik meg a látogatók, hanem a szárazföldi technikai eszközöket is - emelte ki Benkő Tibor.



A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison szombaton és vasárnap tartandó repülőnap programjairól bővebben lehet tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon.



MTI