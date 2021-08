A Gyurcsány-párt ötletét vette át a főpolgármester

2021. augusztus 26. 14:50

Még tegnap a Demokratikus Koalíció fővárosi frakció javaslatot nyújtott be, hogy Budapest álljon el az atlétikai vb megrendezésétől, mert a kormány az erre vonatkozó megállapodást megszegte, amikor lemondott a Diákváros felépítéséről – írta közösségi oldalára Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, aki sértődötten vette tudomásul, hogy Karácsony Gergely beelőzte.

Ma reggel a főpolgármester sietve be is jelentette, hogy bizony akkor így nem lesz atlétikai vb. A politikában nincs szerzői jog. Örülni kell annak, ha valamely javaslat támogatókra lel – írta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalán, miután Karácsony Gergely bejelentette, hogy nem támogatja a 2023-as atlétikai vb megrendezését.. A pártelnök nyomatékosította: szerdán a fővárosi DK frakció javaslatot nyújtott be, hogy Budapest álljon el az atlétikai vb megrendezésétől, mert a kormány az erre vonatkozó megállapodást megszegte, amikor lemondott a Diákváros felépítéséről

Na, meg az se baj, ha tudunk kemény döntésekhez bátorítást adni. Szóval köszönet Gy. Németh Erzsébetnek és a DK fővárosi polgármestereinek – összegezte a pártelnök. Karácsony Gergely nem először merít mások ötletéből, ugyanis a Diákváros projektről a Budapest Fejlesztési Központ által megrendelt látványterveket korábban fővárosi „munkaként” mutatta be Facebook oldalán. Miután lapunk felhívta a főpolgármester figyelmét arra, hogy a kampányában Budapesti Nagyerdőt ígért Diákváros helyett, Karácsony a Csepeli Közpark kormányzati projektet egyszerűen átnevezte Budapesti Nagyerdőnek. Mint megírtuk: a főpolgármester ismét a 2023-as atlétikai világbajnokságot használja fel politikai céljaira, ugyanis azt fogja javasolni a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy Budapest vonja vissza a sportesemény megrendezéséhez szükséges hozzájárulását. Karácsony reakciója előremenekülés lehet, mivel a jövő heti iskolakezdés miatt gigadugók várhatók a fővárosban. Ami viszont érdekes, hogy a kormány nem állt el a Diákváros megépítésétől, és semmilyen egyességet nem szegett meg, ugyanis a világbajnokság rendezésének a feltétele az ötvenmilliárd forintos egészségügyi támogatás volt a fővárosi szakrendelők részére. A Fudan Egyetem létesítéséről népszavazást írnak majd ki, ami eldönti, hogy a Diákváros projekt önmagában vagy az elitegyetemmel együtt valósuljon meg.

