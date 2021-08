Az Axel Springer megveszi a Politicót

2021. augusztus 26. 20:39

Megveszi az Axel Springer német kiadóvállalat a washingtoni Politico hírportál kiadóját, bővítve ezzel amerikai portfólióját - jelentették csütörtökön két amerikai lap, a The Wall Street Journal és a The New York Times internetes kiadásai.

Az Axel Springer tulajdonába kerül a Politico mellett a két cég vegyesvállalata, a Politico Europe fennmaradó 50 százaléka és a Politico tulajdonosa, Robert Allbritton alapította Protocol technikai portál is - jelentette be a két kiadóvállalat. Az üzlet értéke - amelyet várhatóan az év végéig kötnek meg - jól értesült források szerint egymilliárd dollár.

A The Wall Street Journal augusztusban már beszámolt arról, hogy az Axel Springer tárgyalásokat folytat a Politico kiadója tulajdonrészének megvásárlásáról, s már akkor sem zárták ki a teljes kivásárlást sem.

A 2007-ben indított Politico sajtóelemzők szerint az átfogó tudósításaival, gyors posztjaival és a törvényhozásban történtekről szóló reggeli beszámolóival megélénkítette a washingtoni médiát. 2014-ben a lap kiadója az Axel Springerrel közösen hozta létre az európai kiadásért felelős vegyesvállalatot, amely 50-50 százalékos tulajdonrésszel a következő évben brüsszeli székhellyel elindította Policito Europe-ot.

Allbritton, aki 2007-ben részt vett a Politico létrehozásában is, továbbra is a portál kiadója marad és a Springertől függetlenül működteti a kiadót.

Az Axel Springer erőteljesen terjeszkedik az amerikai médiapiacon, elsősorban az előfizetéses hírszolgáltatók területén. 2015-ben körülbelül 500 millió dollárért megvásárolta a Business Insider című portált, tavaly pedig többségi tulajdont szerzett a Morning Brew hírlevél kiadójában.

MTI