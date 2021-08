Kreml: Moszkva elítéli a kabuli terrortámadásokat

2021. augusztus 27. 14:44

Oroszországot erősen aggasztja az afganisztáni helyzet alakulása, Moszkva a leghatározottabban elítéli a kabuli terrortámadásokat - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.

Peszkov – tass.com

A Rómában tartózkodó Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szintén elítélte a merényleteket és kifejezte együttérzését az áldozatok hozzátartozóinak.



"Sajnos, a pesszimista előrejelzések, amelyek szerint az Afganisztánban kialakult káoszt az ott megtelepedett terrorista csoportok és szervezetek, elsősorban az Iszlám Állam és származékai feltétlenül fel fogják használni, beigazolódtak" - mondta Peszkov.



"Ez tovább növeli a feszültséget magában Afganisztánban. A veszély mindenki számára nagy. Természetesen ez továbbra is komoly aggodalomra ad okot" - tette hozzá.



Mint mondta, Vlagyimir Putyin elnök nem készül nyilvános bejelentésre a történtekkel kapcsolatban. Peszkov hozzátette: Oroszország nem tagja annak az amerikai vezetésű koalíciónak, amely az elmúlt évtizedekben jelen volt Afganisztánban és amely befejezte csapatainak kivonását, ami "ilyen helyzet kialakulását kiprovokálta". Elmondta, hogy az államfő részvételével a helyzet megvitatására még pénteken összeül az orosz biztonsági tanács.



A Kreml szóvivője közölte azt is, hogy Oroszország egyelőre nem tervez újabb kabuli menekítő műveleteket, megjegyezve, hogy a további tervek a fejleményektől függenek majd.



Kérdésre válaszolva Peszkov elmondta, hogy Washington nem kért, ezért nem is kapott Moszkvától segítséget a terrortámadás ügyében történő nyomozáshoz. Nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy az orosz hírszerzésnek volt-e információja a készülő terrortámadásról, ugyanakkor rámutatott, hogy más országok szakszolgálatai az elmúlt napokban felhívták a figyelmet a merénylet lehetőségére.

Koszacsov – lajm.co



Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának elnökhelyettese pénteki Facebook-bejegyzésében nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok együttműködést kezdjen a regionális erőkkel - beleértve a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) tagállamait - és esetleg a tálibokkal is, hogy szisztematikusan visszaszorítsa az Iszlám Állam erőit és a többi terroristát Afganisztánban.



MTI