Idegméregtől elpusztult madarakat találtak Tura térségében

2021. augusztus 27. 15:50

Idegméregtől elpusztult madarakat találtak a Tura, Galgahévíz és Hatvan közötti mezőgazdasági területeken. Mivel az előzetes vizsgálatok szerint a vegyi anyag emberre is veszélyes, a rendőrség azt kéri, hogy a környéken senki ne nyúljon ismeretlen eredetű húsdarabhoz.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon azt írta: az említett területeken augusztus 9-én és az azt követő napokban találtak madártetemeket, azóta elvégezték a közelben talált húsdarabok előzetes szakértői vizsgálatát.



A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazságügyi toxikológiai szakértője megállapította, hogy a húsdarabok az emberi szervezetre is veszélyes anyagot tartalmaznak. Olyan, idegméregnek tekinthető összetevőt, amely különösen a madarakra jelent végzetes veszélyt, de az emberre nézve is mérgezőnek minősül.



A főkapitányság azt kéri, hogy aki a környéken ismeretlen eredetű húsdarabot talál, ne nyúljon hozzá, ne vigye haza, ne fogyassza el, ne etesse meg a jószágaival, hanem értesítse a rendőrséget.



Az érintett területen vadászok, természetvédelmi őrök, rendőrök közösen járőröznek.



Az ügyben természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt nyomoz a Gödöllői Rendőrkapitányság. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik érdemi információval segíthetik a felderítést.

MTI