Még több száz német van Afganisztánban

2021. augusztus 27. 15:54

A német hadsereg (Bundeswehr) kabuli kimenekítő műveletének lezárása után is még több száz német állampolgár van Afganisztánban, a német állam védelmére jogosult afgánok száma pedig meghaladja a tízezret a külügyminisztérium pénteken közölt adatai szerint.

A tárca szóvivője, Christopher Burger Berlinben a szövetségi kormány tájékoztatóján elmondta, hogy továbbra is folyamatosan emelkedik az Afganisztán elhagyásának szándékával a külügyminisztériumnál jelentkezők száma, így egyre több emberről tudnak.



Németek és afgán állampolgárok is jelentkeznek. A legutóbbi, csütörtöki összesítés szerint nagyjából háromszáz német tartózkodik Afganisztánban, az evakuálásra és németországi vízumra jogosult afgán állampolgárok száma pedig tízezer felett van.



Azzal kapcsolatban, hogy a kormány eredetileg összesen tízezer ember - németek és afgánok - kimenekítésére indította a kabuli nemzetközi repülőtér biztonsági helyzete miatt csütörtökön lezárt katonai műveletet, a szóvivő elmondta, hogy a szövetségi parlament (Bundestag) jelentősen szélesítette a jogosultak körét.



A német állam így a Bundeswehr, a segélyszervezetek és más német szervezetek helyi munkatársai és közvetlen családtagjaik mellett különösen veszélyeztetett embereknek is biztosíthat védelmet.



A katonai művelettel 5347 embert juttattak ki Kabulból. Ezt a számot azonban nem lehet egyszerűen levonni a védelemre jogosultak teljes számából, mert a kimenekítettek között németek és afgánok mellett 43 másik országból is voltak állampolgárok - fejtette ki a szóvivő.



Azokkal az amerikai sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint az amerikai csapatok átadhatták a táliboknak a távozni szándékozók nevét tartalmazó listákat, elmondta: semmi nem utal arra, hogy az amerikai partnereken keresztül a tálibokhoz jutottak volna adatok a külügyminisztériumi névjegyzékekből, a német szervek pedig egész biztosan nem adtak át ilyen listákat az új kabuli vezetésnek.



Steffen Seibert kormányszóvivő a tájékoztatón kiemelte: a német kormány mindent megtesz azért, hogy a német állam segítségére jogosultakat mind kijuttassa Afganisztánból.



A kabuli reptérnél csütörtökön elkövetett pokolgépes merényletekről azt mondta: nem is lehet szavakba foglalni, mennyire embertelen és alávaló a biztonságra és szabadságra vágyó emberek elleni támadás.



MTI