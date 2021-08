Erdélyi Népfőiskolát indítottak a Maros megyei Bedében

2021. augusztus 27. 17:07

A Maros megyei Bedében péntek délelőtt felavatták a Solidaris Egyesület oktatási és nevelési központját, amely az Erdélyi Népfőiskolának ad majd otthont - számolt be a Székelyhon portál.

szekelyhon/Haáz Vince

Az egyesület az alig 120 lelket számláló zsákfaluban egy hatezer négyzetméteres telken alakított ki táborozó helyet és rendezett be oktatási-nevelési központot egy csűrben.



A rendezvényen résztvevő Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes felidézte: a két világháború közötti Erdélyben a népfőiskolai mozgalomnak óriási szerepe volt a vidéki emberek képzésében. Úgy vélte: a tanulás, az információszerzés a 21. században hatványozottan fontos.



A politikus felidézte: a Solidaris Egyesület sok éve a közösség szolgálatában áll a telefonos segélyszolgálatával, emellett gyermektáborokat szervez rászorulóknak, és szálláshelyeket működtet a marosvásárhelyi és kolozsvári kórházak közelében, amelyeket a beutaltak hozzátartozói vehetnek igénybe. Ezekhez a tevékenységekhez teszi most hozzá a népfőiskola szervezését. A politikus olyan vezetőként mutatta be az egyesületet létrehozó Sajó Norbertet, aki képes csapatot gyűjteni maga mellé, meg tudja győzni a közösséget, és aki kitartóan építkezik.



Sajó Norbert az MTI-nek elmondta: a bedei intézményépítésben a Lakiteleki Népfőiskolát tekinti mintának, de míg Lakitelek a rendszerváltásról gondolkodás helye volt, itt a szociális helyzet határozza meg az indulást. Azt is hozzátette: a Marosvásárhelytől 25 kilométerre fekvő falu alkalmas arra, hogy a művelődni, tanulni vágyó városi és vidéki embereknek is gyülekező helye legyen, "ide el lehet vonulni" - nyilatkozta.



"Ha az emberekre odafigyelnénk, képeznénk, felvilágosítanánk őket, ha elkezdenénk egyfajta prevenciót képzés által, fejlesztés által, akkor nagyon sok tévedésnek, rossz döntésnek elejét vehetnénk. Márpedig a rossz szociális helyzet hátterében sok esetben valamilyen téves döntés vagy tudatlanság áll" - magyarázta Sajó Norbert.



Mint részletezte, a csűrben kialakított térben április végétől november elejéig lehet rendezvényeket tartani. Egyelőre napi programokat terveznek, de hosszabb távon ott alvós, több napos programokra is gondolnak.



MTI