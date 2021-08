Jó együttműködésre van szükség az EU és Svájc között

2021. augusztus 27. 17:26

Nagyon fontos a jó együttműködés az Európai Unió és Svájc között, így rendkívül káros, hogy az Európai Bizottság ezt több területen is akadályozni kezdte - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken, miután svájci kollégáját, Ignazio Cassist fogadta Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Ignazio Cassis svájci külügyminiszter sajtótájékoztatója megbeszélésük után a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2021. augusztus 27-én. MTI/Máthé Zoltán

A tárca közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a hetedik legnagyobb európai gazdaságnak számító Svájc fontos partnere Magyarországnak, jók a kétoldalú kapcsolatok, idén 9 százalékkal bővült a két ország közötti kereskedelmi forgalom, valamint azt is megemlítette, hogy 45-50 ezer magyar él Svájcban.

Ugyanakkor kiemelte, mindezek ellenére "a politikai együttműködés aktivitása eddig alacsonyabb volt, mint amit szükségesnek gondolnánk", ezért is lényeges, hogy most, tíz év után először svájci külügyminiszter látogatott Magyarországra.



Hozzátette, a gazdasági együttműködés "korrekt és lojális", a koronavírus-járvány miatti gazdasági nehézségek idején sikerült megállapodni nyolc, Magyarországon működő svájci vállalattal, hogy ne bocsássanak el dolgozókat, sőt hajtsanak végre további beruházásokat, így megmentettek mintegy 1800 munkahelyet.



A tárcavezető sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy végül kudarcba fulladtak a tárgyalások az EU és Svájc közötti keretmegállapodásról. Mint mondta, ezt még meg lehet magyarázni, de az szerinte problémás és kifejezetten ellentétes a közösség érdekeivel, hogy amióta összeomlottak a tárgyalások, "az Európai Bizottság bosszúhadjáratot indított Svájccal szemben, és elkezdte felmondogatni a korábban már megkötött, szűkebb tartalmú megállapodásokat, ráadásul Brüsszelben elkezdték kitolni Svájcot különböző együttműködésekből".



Elmondta, hogy megszakadt az együttműködés az orvostechnológiai eszközök kölcsönös elismeréséről szóló megállapodást illetően, valamint berekesztették a tárgyalásokat a tőzsdék és pénzpiacok közötti ekvivalenciáról. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben különösen fontos lenne ezeket mielőbb újranyitni, hiszen az Európai Unió nemrég veszítette el az Egyesült Királyságot, a nyugat-balkáni bővítés nem halad, Svájcot pedig "elkezdte elidegeníteni". Olyan együttműködést kell létrehozni, amely tiszteletben tartja Svájc szuverenitását, a svájciak életmódját és szabályait, ugyanakkor az európai gazdasági érdekeknek is megfelel - fogalmazott.



Ignazio Cassis leszögezte, hogy a tárgyalások kudarca ellenére Svájc "erős, megbízható és elkötelezett partner marad az EU és tagállamai számára", minden területen ezer szállal kötődik a közösség országaihoz.



Tájékoztatása szerint Svájcnak Magyarország a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Közép-Európában, Svájc az ötödik legnagyobb beruházó Magyarországon, ahol svájci cégek 32 ezert foglalkoztatnak.



