Kecskeméti repülőnap - Több tízezer látogatóra számítanak

2021. augusztus 27. 17:45

Több tízezer látogatóra számítanak a hétvégén a kecskeméti nemzetközi repülőnapon és haditechnikai bemutatón, amelyet nyolc év kihagyás után rendeznek meg ismét - közölte a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis repülőműveleti főnökségének munkatársa pénteken a helyszínen.

A horvát légierő Wings of Storm kötelékének gyakorlórepülése az augusztus 28-29-én megrendezésre kerülő kecskeméti nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató szakmai napján a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison 2021. augusztus 27-én. MTI/Ujvári Sándor

Langó Viktor őrnagy az esemény nulladik, szakmai napján a program céljának nevezte a már beszerzett és a jövőben beérkező haditechnikai eszközök és járművek bemutatását.



Hozzátette: nagy az érdeklődés a rendezvény iránt, amelynek szervezése már egy éve elkezdődött.



Az eseményről elmondta: szinte folyamatosan lesz látnivaló a légtérben. Kiemelte a lengyel, a török, a szaúdi és a horvát kötelékek látványos légi bemutatóit.



Tájékoztatása szerint több mint tíz ország repülőgépeit láthatják majd az érdeklődők, mintegy százötven pilóta vesz részt a programban. A merev és forgószárnyas gépek jelentős része a földön állva, testközelből is megtekinthető lesz.



Hozzátette: a légi programok mellett a szárazföldi haderőnem is bemutatkozik. A haditechnikai eszközök nem csupán a statikus soron lesznek megtekinthetők, de látványos, dinamikus bemutatókat is tartanak.



Langó Viktor a helyszínen levő KC 390-es katonai szállító repülőgépre mutatva elmondta: nagy izgalommal várják ezt a típusú gépet, különösen a szállítópilóták, hiszen bejelentették, hogy ilyen típusú repülőgépeket szerez majd be a Magyar Honvédség is.



Szólt arról, hogy a Magyar Honvédség gépei mellett olyan kuriózumokkal is találkozhatnak majd a látogatók, mint a Eurofighter 2000-es vadászbombázó, ebből a típusból egy brit és egy olasz felségjelzésű gép is Kecskemétre érkezik. A forgószárnyas gépek közül példaként említette, hogy a Mi-24-es harci helikopter is látható lesz a levegőben.



Az őrnagy közölte, bízik abban, hogy minél több fiatal érdeklődését felkeltik a programokkal, és sikerül megmutatni nekik, hogy "jó ma magyar katonának lenni".

Szentendrei Dávid százados, vadászpilóta elmondta: külön programmal készültek a nézőknek, ez más, mint egy általános kiképzés. Szólt arról, hogy vadászgéppel műrepülést mutat majd be, továbbá Majerik Máté főhadnagy is tart bemutatót. Fontosnak nevezte, hogy ki tudják cserélni tapasztalataikat a külföldi pilótákkal.



Majerik Máté főhadnagy, vadászpilóta közölte, a mintegy tízperces bemutató során a vadászrepülőgép összes tulajdonságát, teljesítményét kihasználva repülnek.



Az extrém figurák bemutatása intenzív megterhelést jelent a szervezet számára - jegyezte meg. Hozzátette, örülnek, hogy újra találkozhatnak más nemzetek korábban nemzetközi hadgyakorlatokon, külföldi képzésen megismert pilótáival.



A kecskeméti repülőbázison láthatóak lesznek a légierőben rendszeresített Airbusok, Falconok, Gripenek, H145-ös helikopterek és Zlin típusú kiképző repülők. A szárazföldi járművek közül Leopard A4-es és A7-es harckocsikon kívül bemutatót tartanak majd Gidrán harci járművel is. A 24-es felderítő ezred közelharcból nyújt majd ízelítőt.



MTI