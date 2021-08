Találkozó egy francia delegáció és a tálibok között a kimenekítések ügyében

2021. augusztus 27. 18:41

A francia külügyminisztérium pénteken megerősítette, hogy az elmúlt napokban több kapcsolatfelvétel történt a tálib mozgalommal Kabulban és Dohában annak érdekében, hogy az afgán főváros repülőteréről folytatódhassanak a kimenekítések.

Szuhail Sahín tálib szóvivő korábban a Twitteren jelentette be, hogy a tálibok augusztus 15-i afganisztáni hatalomátvétele óta először csütörtökön fogadtak egy francia delegációt a tálibok képviselői Dohában.



Tájékoztatása szerint a francia küldött, Francois Richier, Afganisztán korábbi francia nagykövete és a vezetése alatt álló delegáció a kabuli repülőtéren kialakult helyzet részletes megvitatására találkozott Sír Mohammad Abbász Sztanikzaival, aki 2001-ig a tálib kormány egyik miniszterhelyettese volt, jelenleg a tálibok politikai irodájának helyettes vezetője Dohában.



Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az afgán fővárosban elkövetett merénylet ellenére Franciaország még több száz afgán kimenekítését tervezi a kabuli repülőtérről. Clément Beaune, Franciaország Európa-ügyi államtitkára pedig pénteken azt közölte: elképzelhető, hogy péntek este után is folytatják az evakuálásokat, de "óvatosan kezelik" a kérdést.



Franciaország a szövetségeseit eközben arra kérte, hogy vegyenek részt a "humanitárius műveletekben" a veszélyben lévő afgánok kimenekítésének folytatására azok után is, hogy az amerikai erők augusztus 31-i kivonulása után megszűnik az a légihíd, amely eddig több mint 100 ezer ember evakuálását tette lehetővé Afganisztánból.



A tálibokkal történt kapcsolatfelvételről az Európai-ügyi államtitkár az Europe1 rádióban elmondta: a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok azt jelentik, hogy "időnként a rossz lehetőségek közül kell választani ahhoz, hogy jobban vagy a legkevésbé rosszul megvédjük az érdekeinket és az értékeinket".



Franciaország kizárta a "politikai tárgyalások" lehetőségét a tálibokkal és azt is, hogy elismeri a hatalmukat egészen addig, amíg bizonyos feltételek nem teljesülnek - emlékeztetett Clément Beaune. "Szó sem lehet a tálibok elismeréséről, és akik azt gondolják, hogy létezik puha talibánizmus, szerintem illúziókban ringatják magukat" - mondta.



MTI