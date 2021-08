Trump-kritika Bidennek: „hazánk történetének eddigi leghülyébb lépése"

2021. augusztus 27. 19:47

Több embert vesztettünk el ebben a felháborító, zavaros kivonásban, mint amennyit elvesztettünk az elmúlt 18 hónapban Afganisztánban – nyilatkozta a Reagan-kormányzat igazságügyi miniszterének, Edwin Messe-nek az egykori kabinetfőnöke a tegnapi kabuli öngyilkos merényletekkel kapcsolatban. Mark Levin szerint Joe Biden elnök katasztrofális afganisztáni kivonulásáért Biden legfőbb katonai tanácsadója is hibás, Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője „az amerikai történelem egyik legrosszabb tábornoka”.

Abraham Lincoln elnök nem várta meg a polgárháború végét, hogy kirúgja az eredménytelennek ítélt tábornokokat – tette hozzá Levin, akinek véleményét az amerikai konzervatív oldalon többen is osztják.

Donald Trump előző amerikai elnök a Fox News hírcatornának azt mondta: Joe Biden afganisztáni válságkezelése „hazánk történetének eddigi leghülyébb lépésének” eredménye: "“the stupidest step anyone has ever made in our country’s history to allow this to happen".

Ez a legszomorúbb dolog, ami valaha történt hazánkkal; bolondoknak tűnünk szerte a világon, gyengék vagyunk, szánalmasak, olyan emberek vezetik az országot, akiknek fogalmuk sincs, mit csinálnak – mondta Trump.

Newt Gingrich, a washingtoni képviselőház korábbi republikánus elnöke is arról értekezett, hogy az afganisztáni események Biden elnök „elképesztő" kudarcának tekinthetőek.

Még nem láttunk ilyen alkalmatlan elnököt, nem láttuk azt, hogy az elnök megadja magát az ellenségnek, ahogy Joe Biden és megengedte, hogy egy 7. századi törzsi csoport legyőzze a 21. század legerősebb országát – utalt az amerikai csapatkivonás utáni gyors tálib hatalomátvételre Afganisztánban. A politikus hangsúlyozta, hogy Joe Bident nem lehet ugyan kirúgni, de ideje leváltani többek között a nemzetbiztonsági tanácsadót és a védelmi minisztert.

Madison Cawthorn republikánus kongresszusi képviselő viszont az elnököt is el szeretné távolítani: nyílt levélben fordult Kamala Harris alelnökhöz, hogy az alkotmány 25. kiegészítésére hivatkozva távolítsa el Biden elnököt a tisztségéből az amerikai csapatok Afganisztánból történt botrányos kivonása után. A 25. kiegészítés arra ad lehetőséget, hogy a kormány tagjainak többsége vagy egy kongresszus által kijelölt testület az alelnök vezetésével alkalmatlannak nyilvánítsa az elnököt feladatai ellátására.

Nemzetünk válsághelyzetben van – írta csütörtökön a republikánus képviselő és figyelmeztetett többek között Kína világpiaci törekvéseire, az emelkedő inflációra, a déli határon uralkodó migrációs válságra és más, az Egyesült Államokat fenyegető globális kihívásokra, azzal érvelve, ezeknek a kezelésére egy határozott vezető kell és szerinte erre a szerepre Biden alkalmatlan.

Ryan Crocker, az Egyesült Államok volt afganisztáni nagykövete arra figyelmeztetett a CNN-nek nyilatkozva, hogy az Egyesült Államok kivonulása számos országban felbátorította a fegyvereseket.

A háború még várat magára, de az az egész kivonulási bejelentés és folyamat hatalmas lendületet adott az iszlám radikálisoknak mindenütt, köztük az al-Kaidának és az Iszlám Államnak – nyilatkozta Crocker, aki szerint az amerikai csapatok távozásával Afganisztán a terrorcsoportok újra teret nyerhetnek.

Korábban ez a folyamat hozta el nekünk a szeptember 11-ét; most ugyanazt a dinamikát látjuk – tette hozzá Crocker.

