Koronavírus - Kormányszóvivő: ingyenes, országos koncertsorozat indult

2021. augusztus 27. 20:49

A közösségi élet újraindulásával az augusztus végétől október végig tartó kilenc hetes időszakban ingyenes, országos koncertsorozat indult - közölte a kormányszóvivő pénteken a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra kiemelte: "nehéz, megpróbáltatásokkal teli év van mögöttünk, hiszen a koronavírus-járvány rányomta a bélyegét a mindennapjainkra, így az elmúlt másfél évben sokszor elmaradtak koncertek, a hagyományos fesztiválok, a kis közösségek tradicionális eseményei, a búcsúk, vagy éppen a falunapok is".



A kormányszóvivő azt mondta: az Őszi Hacacáré elnevezésű ingyenes koncertsorozat elindításának egyik fő célja az "összetartozás közös megünneplése", amit hosszú elzártság után, újra személyesen, együtt lehet megtenni. Továbbá - mint kiemelte - ez "remek alkalom" arra is, hogy a zenészek és a közönség újra egymásra találhassanak.



A tervek szerint a nagyszabású, csaknem 130 állomásos rendezvénysorozat helyszínenként két előadóval nyújt majd koncertélményt. A sorozat keszthelyi állomásán, Demjén Ferenc koncertjén ő maga is részt vett - jegyezte meg.

A következő hetekben hallható és látható lesz, például Charlie, Király Viktor, Vastag Csaba, a Neoton, a Beatrice, Ákos, a Margaret Island és a Tankcsapda - sorolta a kormányszóvivő, hozzátéve: az esti koncertek előtt helyi fellépőket is hallhat majd a közönség, továbbá a helybeli vendéglátósok, termelők is megjelennek majd a rendezvényeken.



"Az Őszi Hacacáré egy jó lehetőség arra, hogy pótoljunk egy keveset abból, ami a koronavírus miatt eddig elmaradt" - fogalmazott videójában a kormányszóvivő.

MTI