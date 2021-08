Futball: Nagy Ádám aláírt az itáliai Pisa csapatához

2021. augusztus 27. 21:23

Nagy Ádám válogatott labdarúgó a várakozásoknak megfelelően aláírt az olasz másodosztályban szereplő Pisa labdarúgóklubjához.

A Serie B-s klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a 26 éves középpályás 2025 nyaráig kötelezte el magát.



Nagy Ádám a közösségi oldalán köszönetet mondott előző együttesének, az angol másodosztályú Bristol Citynek, és pályafutása egyik legjobb tapasztalatának nevezte az ott töltött két évet.



"Egy biztos, ez a klub megérdemli, hogy a Premier League-ben szerepeljen. Biztos vagyok benne, hamarosan ez is bekövetkezik" - írta Nagy Ádám, aki hozzátette, a jövőben is követni fogja a Bristol Cityt.



A 51-szeres válogatott futballista nem először játszik majd Olaszországban, ugyanis a Bristol City előtt három szezont a Bolognában töltött.



A Pisa az előző szezonban 14. helyen zárt a Serie B-ben, most viszont két győzelemmel rajtolt a kék-fekete toszkán gárda.

MTI