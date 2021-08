Jégkorong – Katasztrofális vereség a lettektől

2021. augusztus 27. 21:42

Az utolsó harmadra összeomló magyar férfi jégkorong-válogatott 9-0-ra kikapott pénteken a házigazda lett csapattól a rigai olimpiai selejtező második fordulójában, így nem juthat ki a jövő évi, pekingi téli játékokra.

Sean Simpson szövetségi kapitány együttese, amely csütörtökön 5-3-ra kapott ki a franciáktól, egy bő tízperces szakaszt leszámítva alárendelt szerepet játszott, az utolsó harmadot 8-0-ra veszítette el.



A magyar csapat vasárnap az olaszok ellen zárja a kvalifikációt. A kvartett első helyezettje - a lett vagy a francia válogatott - jut ki a jövő februári, pekingi téli olimpiára.

Eredmények:

Férfi olimpiai selejtező (Riga), 2. forduló:

Lettország-Magyarország 9-0 (1-0, 0-0, 8-0)



gól: Abols (8., 55.), Balcers (41., 55., 59.), Kenins (43., 59.), Blugers (52., 57.)

A lettek végig hatalmas fölényben voltak, egyetlen góljukat a 8. percben ütötték, amikor Rodrigo Abols belenyúlt Janis Jaks lövésébe. Ekkor Szirányi Bence ült a büntetőpadon, mert a nézőtérre kilőtte a pakkot. Az első harmadban a magyarok alig tudtak kijönni a harmadukból, Hetényi Zoltán és a hátvédek hősiesen védekeztek, a szünet előtti hajrában pedig Nagy Krisztián kapott 2 plusz 2 perces kiállítást, de ezt is sikerült kivédekezni. Hetényi viszont az egyik mozdulatnál térdsérülést szenvedett, ám így is játékban maradt a pihenőig. Ebben a húsz percben 20-0 volt a kapura lövés a letteknek, ez szinte hihetetlen mutató.



A második harmadtól már Rajna Miklós állt a kapuban, és nem volt könnyű dolga, mert rögtön lett emberelőnyben kellett bizonyítania. Ahogy sikerült túlélni a nehéz perceket, már sokkal jobban játszott a Simpson-csapat, amely a 23. percben lőtt először kapura, rögtön utána pedig Papp Kristóf a kapuvasat találta el. A hazaiak a harmad derekán találtak újra magukra, ekkor Zemgus Girgensons lépett ki, és a keresztlécre bombázott. Stipsicz Bence kiállítása alatt Rajna védett nagyokat, és ahogy kiegészült a magyar válogatott Sofron István ugyancsak a felső vasat találta el.



A fordulás után 32 másodperccel egy hatalmas védelmi hibából lefordultak a hazaiak, és Rudolfs Balcersnek nem volt nehéz dolga. Két perc múlva letámadásból szerzett korongot a lett válogatott, ebből Ronalds Kenins nem hibázott. Mindkétszer Stipsicztől vették el a pakkot. Az 50. percben Rajna védett nagyot lepkés kesztyűvel, majd újabb emberhátrányban megint bravúrra volt szüksége. Hári János büntetését Teodors Blugers váltotta gólra egy kapáslövésből, és ugyanígy tett Abols, amikor csapatbüntetés miatt volt hátrányban a magyar együttes. Mindössze 23 másodperc múlva pedig Balcers volt eredményes kontrából. Az 57. percben videóbíró után az NHL-es Blugers "tuszkolását" adták meg, de ezzel nem volt vége az összeomlásnak, mert az 59. percben újabb két hazai gól született 13 másodperc alatt.



A két csapatnak ez volt a hatodik egymás elleni összecsapása, a magyarok a II. világháború előtt egyszer nyertek, és volt egy döntetlen is, azóta viszont ez volt sorozatban a negyedik lett diadal, összesítésben 29-7-es gólkülönbséggel. Rigában 1996. augusztus 30-án, azaz majdnem napra pontosan 25 évvel ezelőtt a lettek 10-2-re verték a magyarokat ugyancsak olimpiai selejtezőn.

Korábban:

Franciaország-Olaszország 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)

Az állás: 1. Lettország 6 pont (15-0), 2. Franciaország 6 (7-3), 3. Olaszország 0 (0-8), 4. Magyarország 0 (3-14)

csütörtökön játszották:

Franciaország-Magyarország 5-3

Lettország-Olaszország 6-0

vasárnap játsszák:

Magyarország-Olaszország 12.00

Lettország-Franciaország 16.00

MTI