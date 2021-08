Ronaldo a Manchester Unitedhez igazolt

2021. augusztus 27. 22:15

Csütörtökig úgy tűnt, a Manchester City lesz a befutó, de a célegyeneseben beelőzött a városi rivális. A Juventus labdarúgója, Cristiano Ronaldo korábbi csapatához, a Unitedhez igazol.

m4sport.hu

égóta lógott a levegőben, hogy Cristiano Ronaldo továbbáll a Juventustól, de a távozásnak csak most jött el az ideje; ezt már a Zebrák vezetőedzője, Massimiliano Allegri is megerősítette. Az olasz szakember azt is elárulta, a csatár már nem akar többet a torinóiak mezében pályára lépni, ezért a csapat péntek reggeli edzését is kihagyta, és nem lesz ott a szombati, Empoli elleni bajnokira készülő játékoskeretben sem.

– Egyáltalán nem vagyok csalódott, mert Cristiano maga döntött így. Három évet töltött itt, tette a dolgát. Most távozik, az élet megy tovább. Sokat tett a klubért, ő egy igazi győztes. A legjobbakat kívánom neki, bárhol is játszik majd ezentúl – nyilatkozta Allegri.

Ronaldo péntek délelőtt torinói csapattársaitól is búcsút vett, majd magánrepülővel Lisszabonba utazott, miközben a jövőjéről folynak a tárgyalások. A portugálnak a jelenleg zajló idény végén járna le a Juventusszal kötött szerződése, és az olasz klub 25 millió euróban szabta meg a vételárát.

Csütörtökig még arról szóltak a híradások, hogy a 36 éves támadó – terveinek megfelelően – a Manchester Citynél köthet ki, azonban a világoskékek vezetősége visszakozott a transzfertől. Ezután a játékos ügynöke, Jorge Mendes más irányba kezdett el nézelődni, jelenleg több klubbal is tárgyal, köztük a Manchester Uniteddel. Az angol Sky Sports Mendesre hivatkozva arról számolt be, hogy hamarosan megszülethet a megegyezés a Vörös Ördögökkel a transzferről.

Ole Gunnar Solskjært, az MU mesterét is megszólaltatták az ügyben:

– Nem gondoltam volna, hogy Cristiano elhagyja a Juventust, bár az elmúlt napokban és ma reggel is erről spekuláltak. Én mindig jóban voltam vele, és tudom, hogy Bruno Fernandesszel is tartják a kapcsolatot. Tudja, hogy érzünk iránta, és ha úgy dönt, hogy elhagyja a Juventust, akkor mi itt leszünk neki – mondta a norvég edző, aki a világ valaha volt legjobb játékosának nevezte a portugál klasszist.

Ma délután felgyorsultak az események: a Manchester United hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette a Juventustól az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót, aki korábban 2003 és 2009 között már szerepelt az MU-ban. Sajtóhírek szerint 2023 nyaráig szól majd a szerződése a manchesteriekkel, akik első körben 15 millió eurót fizetnek érte a Juventusnak, de ez bónuszokkal együtt 23 millió euróra nőhet.

Cristiano Ronaldo korábban 2003 és 2009 között légióskodott Manchester „vörös” felén, ahonnan 94 millió euró ellenében távozott a Real Madridhoz. Az MU-ban 292 tétmeccsen lépett pályára, melyeken 118 gólt szerzett és 69 gólpasszt adott. Háromszor lett Premier League-győztes, egy alkalommal pedig a Bajnokok Ligáját is megnyerte a klubbal. 2008-ban aranylabdás lett az MU színeiben.

magyarnemzet.hu