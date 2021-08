Topolya: Évértékelő sajtótájékoztatót tartott a polgármester

2021. augusztus 27. 22:50

Egy év telt el a tavalyi önkormányzati választásokat követően, az új községi vezetés kinevezése óta Topolyán. Szatmári Adriánt, a község jelenlegi polgármesterét 2020. augusztus 21-én nevezték ki. Most egy sajtótájékoztatón értékelte az elmúlt egy éves időszakot.

A következetesség és folytonosság, a feladatoknak a hatékony elvégzése jellemezte a mögöttünk álló időszakot, fogalmazott. Az egész időszakra rányomta bélyegét a járvány, de ennek ellenére számos projektum van folyamatban, a jövőre nézve további tervek készülnek. Fontos számunkra minden település fejlődése, a közösség építése egy élhető, versenyképes és tiszta környezetben, hangsúlyozta. Megköszönte a község lakosságának a járvány időszakában tanúsított felelősségteljes magatartását.

Szatmári kitért a nagyberuházásokra is, melyeken a munkálatok a járvány idején is folyamatosan zajlottak. A szennyvíztisztítón folyó munkálatokkal párhuzamosan épül a város fő gyűjtőcsatornája, a szennyvíztisztítóig még hiányzó 2 kilométeres szakasznak a kiépítése zajlik, a próbaüzemet az év végére tervezik.

A községi költségvetésből, valamint a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság és a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkárság támogatásával valósulnak meg, mintegy 600 millió dináros beruházásról van szó. Meglátása szerint jelentősen hozzájárulnak a község környezetvédelmi céljainak megvalósításához is. A többi szennyezővel folytatott sikeres tárgyalások eredményeként a Perutnina is megkezdte a saját szennyvíztisztítójának a kiépítését.

Elmondta még, hogy a topolyai fedett medence munkálatai jó ütemben haladnak, az első fázis idén lezárul. Ennek a projektumnak a megvalósítása nagymértékben hozzá fog járulni Topolya idegenforgalmi kínálatának a bővítéséhez. Hozzátette, hogy hamarosan megkezdődnek a munkálatok a város központjában álló egykori hotel épületének az átalakításán. A művészeti- közigazgatási-közösségi épületkomplexumban egy kollégium kialakítása is tervben van. A projektumot Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alap támogatja 330 millió dinár értékben.

A sajtótájékoztatón a polgármester azt is kiemelte még, hogy a Srbijagas Közvállalattal megszületett a megegyezés, melynek eredményeképpen a község minden településén ki fog épülni a gázvezeték. Valamint, hogy a Művelődési Házhoz tartozó nyári alkotóműhelyt is sikerült felújítani, a topolyai tópartot szépítették, miközben egy IPA határon átnyúló program részeként - uniós forrásokból - megvalósult az autóskemping közművesítése.

A falvakra kitérve elmondta, hogy Bácskossuthfalván 1,4 km-es szakaszon felújították a vízvezeték-hálózatot, 600 méter hosszúságban épült ki a szennyvízhálózat újabb szakasza, valamint új medencével bővült a rekreációs központ. Megépült a gunarasi civil központ, Bajsán pedig átadták a medencét.

Topolya ősi magyar címere

Beszélt még arról is a polgármester, hogy ebben az időszakban is támogatták a mezőgazdasági termelőket, és idén is meghirdetik a pályázatot. Az egyetemisták ösztöndíjat, a középiskolások útiköltség-térítést kapnak. A Vöröskereszttel közösen működtetett népkonyhán mintegy 600 felhasználónak biztosítottak meleg ételt. A civil szervezetek programjait, sportegyesületek és klubok működését mintegy 55 millió dinár értékben támogatja az önkormányzat a költségvetéséből.

T. P.

