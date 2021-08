Egynapos fesztivállal zárják a balatoni nyarat Balatonvilágoson

2021. augusztus 28. 15:59

Egynapos fesztivállal és a Best of Balaton legjobbjaival zárják a nyarat a MOL Nagyon Balaton programsorozat szervezői szeptember 17-én Balatonvilágoson a BalatonPart kulturális központban.

A szervezők közleménye szerint a balatonvilágosi Club Aliga területén rendezett hagyományteremtő nyárzárón, a Balaton Ünnepén olyan előadók - a Hősök és Valmar, a KFT, a Halott Pénz, a Kelemen Kabátban valamint Lotfi Begi - lépnek fel, akikre hatott a Balaton, és kötődnek a tóhoz. A műsort Till Attila vezeti.

Az eseményen díjazzák a Balaton dalát, amelyről egy hónapon át a közönség szavazhatott, és életműdíjat is átadnak majd.

A közleményben idézik Lobenwein Norbertet, a MOL Nagyon Balaton alapítóját, aki szerint célul tűzték ki a Balaton régió népszerűsítését, arra biztatva az embereket, hogy mozduljanak ki, járják be és ismerjék meg jobban a tó környékét. Ezt támogatják a Best of Balaton sorozathoz készült riportfilmekkel is.

A MOL Nagyon Balaton által nyáron indított Best of Balaton program során tizenegy ismert közéleti szereplő bevonásával állítottak össze egy 50-es listát a Balaton környékének legjobb helyeiről, amelyekről riportfilmek is készültek.

A Best of Balaton kurátorai Gianni Annoni, Gyurta Dániel, Lábas Viktória, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Sebestyén Balázs, Till Attila, Trokán Nóra és Vecsei H. Miklós, valamint az alapító Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert.

MTI